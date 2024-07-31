https://1prime.ru/20240731/ukraina-850573789.html

Оптимизм украинцев иссяк. Зеленский придумал способ укрепить их дух

Оптимизм украинцев иссяк. Зеленский придумал способ укрепить их дух - 31.07.2024, ПРАЙМ

Оптимизм украинцев иссяк. Зеленский придумал способ укрепить их дух

Украинская верхушка теряет доверие населения, а западные партнеры уже не могут гарантировать Киеву победу в конфликте. Зеленский вынужден предпринимать крайние... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:27+0300

2024-07-31T17:27+0300

2024-07-31T17:27+0300

спецоперация на украине

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Украинская верхушка теряет доверие населения, а западные партнеры уже не могут гарантировать Киеву победу в конфликте. Зеленский вынужден предпринимать крайние меры, чтобы изменить ситуацию внутри страны, сообщает польское издание Polityka.Последние опросы показывают, что украинцы устали от военного конфликта, длящегося уже больше двух лет, а успехи российских военных в продвижении на фронте еще сильнее деморализуют воодушевленных ранее граждан. С каждым днем потери Киева растут, а ситуация ни в стране, ни в мире для Зеленского лучше не становится, подчеркивает автор.Ряд неудач вызывает реакцию властей, жестко критикующей украинское командование. В армейских верхах происходит ряд громких отставок, среди которых фронтовой генерал Юрий Содоль, "убивший больше украинских солдат, чем любой русский генерал", по мнению начальника штаба бригады "Азова"* Кротевича, или отправленный в отставку генерал Валерий Залужный, открыто признававший, что Украине стоит перейти в оборону, а не продолжать наступления ценой тысяч украинских военных.В стремлении повлиять на плачевность ситуации Зеленский рокирует управленцев, однако позитивных результатов мало. Единственная надежда главы киевского режима - помощь партнеров с Запада - может тоже перестать давать свои плоды уже в ближайшее время. Все зависит от результатов президентских выборов в США, отмечается в статье.Не имея возможности повлиять на принимаемые за океаном решения, Зеленский пытается повысить уровень доверия украинцев к своему правительству. Ключевая проблема здесь - высокий уровень коррупции в рядах власти. Сообщается, что изменения могут в первую очередь коснуться премьера правительства Украины Дениса Шмыгаля.Полный текст читайте на ИноСМИ* Запрещенная в России террористическая организация

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украина, коррупция на украине