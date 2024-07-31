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В Россию привезли два дорогих внедорожника с разных концов света

В Россию привезли два дорогих внедорожника с разных концов света - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли два дорогих внедорожника с разных концов света

В летние месяцы в России наблюдается низкая потребительская активность, но несмотря на это на автомобильный рынок по схеме параллельного импорта поступают... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:59+0300

2024-07-31T17:59+0300

2024-07-31T17:59+0300

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В летние месяцы в России наблюдается низкая потребительская активность, но несмотря на это на автомобильный рынок по схеме параллельного импорта поступают новинки. Эксперты портала AutoNews отметили появление внедорожников Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года и BMW X6.По данным портала, в крупный дилерский центр на востоке Москвы прибыла большая партия внедорожников Toyota Land Cruiser Prado 250 Series с бензиновым "атмосферником" 2,7 литра мощностью 163 лошадиных сил и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. По словам продавца, это "машина в очень богатой комплектации, с большим набором опций. По его словам, без скидок цена составляет 11 миллионов рублей, при этом на машину действует полная дилерская гарантия до 100 тысяч километров пробега.AutoNews сообщил, что в шоурум на севере Москвы поступила небольшая партия BMW X6 2024 года выпуска. Это кроссовер с M-пакетом, трехлитровым дизельным мотором мощностью 286 лошадиных сил и полным приводом. По словам дилера, он готов продать этот автомобиль за 16 миллионов рублей, при этом на машину он предоставит гарантийный пакет на один год, который ничем не отличается от заводского.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, toyota, bmw