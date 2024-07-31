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Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт
Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт - 31.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВОЕННЫМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ НА СВО С 1 АВГУСТА ПО 31 ДЕКАБРЯ, В РАЗМЕРЕ 400 ТЫС РУБ - ДОКУМЕНТ | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:15+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВОЕННЫМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ НА СВО С 1 АВГУСТА ПО 31 ДЕКАБРЯ, В РАЗМЕРЕ 400 ТЫС РУБ - ДОКУМЕНТПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ ВЛАСТЯМ СУБЪЕКТОВ РФ УСТАНОВИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ НА СВО С 1 АВГУСТА В СУММЕ НЕ МЕНЕЕ 400 ТЫС РУБ - УКАЗНовость дополняется
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВОЕННЫМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ НА СВО С 1 АВГУСТА ПО 31 ДЕКАБРЯ, В РАЗМЕРЕ 400 ТЫС РУБ - ДОКУМЕНТ
ПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ ВЛАСТЯМ СУБЪЕКТОВ РФ УСТАНОВИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ НА СВО С 1 АВГУСТА В СУММЕ НЕ МЕНЕЕ 400 ТЫС РУБ - УКАЗ