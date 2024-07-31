Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240731/vyplaty-850564413.html
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам - 31.07.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:35+0300
2024-07-31T12:35+0300
спецоперация на украине
кремль
дмитрий песков
сво
участники сво
выплаты
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/02/838950295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e2bd256f8fe6a2a87f6886b2b811b06.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам."Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам.Ранее Владимир Путин рекомендовал субъектам установить разовую выплату от 400 тысяч рублей россиянам, заключившим договор на участие в спецоперации с 1 августа и до конца декабря 2024-го.
https://1prime.ru/20240731/vyplata-850559685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/02/838950295_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a068a2e08b212219c52eb6fbfba5e42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, сво, участники сво, выплаты, владимир путин
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, СВО, участники СВО, выплаты, Владимир Путин
12:35 31.07.2024
 
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам

Песков: указ о выплате контрактникам подписан рамках поддержки участников СВО

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам.
"Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам.
Ранее Владимир Путин рекомендовал субъектам установить разовую выплату от 400 тысяч рублей россиянам, заключившим договор на участие в спецоперации с 1 августа и до конца декабря 2024-го.
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Путин подписал указ о выплате заключившим контракт военным
10:15
 
Спецоперация на УкраинеКремльДмитрий ПесковСВОучастники СВОвыплатыВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала