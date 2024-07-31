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Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам

Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам - 31.07.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:35+0300

2024-07-31T12:35+0300

2024-07-31T12:35+0300

спецоперация на украине

кремль

дмитрий песков

сво

участники сво

выплаты

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам."Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам.Ранее Владимир Путин рекомендовал субъектам установить разовую выплату от 400 тысяч рублей россиянам, заключившим договор на участие в спецоперации с 1 августа и до конца декабря 2024-го.

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кремль, дмитрий песков, сво, участники сво, выплаты, владимир путин