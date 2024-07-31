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Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам - 31.07.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:35+0300
2024-07-31T12:35+0300
2024-07-31T12:35+0300
спецоперация на украине
кремль
дмитрий песков
сво
участники сво
выплаты
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам."Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам.Ранее Владимир Путин рекомендовал субъектам установить разовую выплату от 400 тысяч рублей россиянам, заключившим договор на участие в спецоперации с 1 августа и до конца декабря 2024-го.
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кремль, дмитрий песков, сво, участники сво, выплаты, владимир путин
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, СВО, участники СВО, выплаты, Владимир Путин
Песков объяснил новый указ Путина о выплате заключившим контракт бойцам
Песков: указ о выплате контрактникам подписан рамках поддержки участников СВО
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о выплатах подписавшим контракт бойцам.
"Это связано с непрекращающимися шагами и мерами поддержки участников СВО и их семей", - сказал он журналистам.
Ранее Владимир Путин рекомендовал субъектам установить разовую выплату от 400 тысяч рублей россиянам, заключившим договор на участие в спецоперации с 1 августа и до конца декабря 2024-го.
Путин подписал указ о выплате заключившим контракт военным