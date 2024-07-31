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Курс рубля к юаню перешел в боковое движение - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню перешел в боковое движение
Курс рубля к юаню перешел в боковое движение - 31.07.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню перешел в боковое движение
Курс рубля в середине недели перешел в боковое движение против юаня, незначительно меняясь после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:04+0300
2024-07-31T18:05+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в середине недели перешел в боковое движение против юаня, незначительно меняясь после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижается на 2 копейки, до 11,83 рубля. Снижение составляет 0,2%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 83,3 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86 рубля (-0,92%). РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля в среду колеблется в узком диапазоне: после завершения налогового периода июля на рынке отмечается баланс. В итоге курс юаня удерживается в среду ниже ключевого уровня 12 рублей – в коридоре 11,81-11,9 рубля. "Предложение инвалюты остается на относительно низком уровне из-за сокращения ее продаж со стороны ЦБ и экспортеров. К тому же нефтяные цены не сумели закрепиться на высоких уровнях, достигнутых в начале месяца", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.39 мск растет на 2,7%, до 80,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,5%, до 104 пунктов. Игроки валютного рынка обратили внимание на размещение Минфином России на безлимитном аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года на 38,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 218,767 миллиарда рублей. По итогам прошедших в июле аукционов объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 196,688 миллиарда рублей, обеспечив на 13,1% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, оценивает Александр Ермак из компании "Регион". "Первоначально, объем облигаций, который необходимо было размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов в третьем квартале, составлял порядка 115,385 миллиарда рублей, теперь этот показатель увеличился на 41,22%, до 162,9 миллиарда", - оценил он. ПРОГНОЗЫ Значительного ослабления рубля ожидать не стоит, полагает Антон Кравченко из УК "Первая". "Жесткая монетарная политика Банка России и ограничения в трансграничных платежах не дадут ему значительно снизиться. Вероятно, на неделе курс юаня и доллара продолжит движение к уровням около 12 рублей и 88 рублей, соответственно", - добавляет он. В августе каких-то значимых изменений в позиции рубля ждать не стоит, считает финансовый эксперт Эван Голованов. "Возможно его легкое укрепление - во всяком случае, по биржевому курсу против юаня, особенно, если проблемы с международными расчетами сохранятся. В августе ожидается спокойный период на российском валютном рынке благодаря политике, которую проводит регулятор", - добавляет он.
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торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, Торги, Мосбиржа, юань
18:04 31.07.2024 (обновлено: 18:05 31.07.2024)
 
Курс рубля к юаню перешел в боковое движение

Курс рубля к юаню в середине недели перешел в боковое движение

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в середине недели перешел в боковое движение против юаня, незначительно меняясь после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижается на 2 копейки, до 11,83 рубля. Снижение составляет 0,2%.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 83,3 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86 рубля (-0,92%).

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля в среду колеблется в узком диапазоне: после завершения налогового периода июля на рынке отмечается баланс. В итоге курс юаня удерживается в среду ниже ключевого уровня 12 рублей – в коридоре 11,81-11,9 рубля.
"Предложение инвалюты остается на относительно низком уровне из-за сокращения ее продаж со стороны ЦБ и экспортеров. К тому же нефтяные цены не сумели закрепиться на высоких уровнях, достигнутых в начале месяца", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.39 мск растет на 2,7%, до 80,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,5%, до 104 пунктов.
Игроки валютного рынка обратили внимание на размещение Минфином России на безлимитном аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года на 38,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 218,767 миллиарда рублей.
По итогам прошедших в июле аукционов объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 196,688 миллиарда рублей, обеспечив на 13,1% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, оценивает Александр Ермак из компании "Регион".
"Первоначально, объем облигаций, который необходимо было размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов в третьем квартале, составлял порядка 115,385 миллиарда рублей, теперь этот показатель увеличился на 41,22%, до 162,9 миллиарда", - оценил он.

ПРОГНОЗЫ

Значительного ослабления рубля ожидать не стоит, полагает Антон Кравченко из УК "Первая".
"Жесткая монетарная политика Банка России и ограничения в трансграничных платежах не дадут ему значительно снизиться. Вероятно, на неделе курс юаня и доллара продолжит движение к уровням около 12 рублей и 88 рублей, соответственно", - добавляет он.
В августе каких-то значимых изменений в позиции рубля ждать не стоит, считает финансовый эксперт Эван Голованов.
"Возможно его легкое укрепление - во всяком случае, по биржевому курсу против юаня, особенно, если проблемы с международными расчетами сохранятся. В августе ожидается спокойный период на российском валютном рынке благодаря политике, которую проводит регулятор", - добавляет он.
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