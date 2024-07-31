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Захарова оценила заявление Байдена о создании рабочих мест в США - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова оценила заявление Байдена о создании рабочих мест в США
Захарова оценила заявление Байдена о создании рабочих мест в США - 31.07.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила заявление Байдена о создании рабочих мест в США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее заявил о создании рабочих мест в стране, создал их ценой жизни украинских граждан, отметила официальный... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:33+0300
2024-07-31T09:34+0300
россия
мид рф
мария захарова
сша
джо байден
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее заявил о создании рабочих мест в стране, создал их ценой жизни украинских граждан, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что глава Белого дома постоянно говорит о том, что создал в своей стране много рабочих мест. Однако, по словам Захаровой, цена этих рабочих мест - жизни украинцев. "Я даже не спорю, что статистически это возможно. Так и есть. Вопрос: какой ценой?" - задалась она вопросом.Захарова указала, что "каждое рабочее место, которое создано было при Байдене в США, имеет прямую связь к могиле украинцев на территории Украины"."Вот какой ценой", - отметила представитель МИД. По ее словам, подобное актуально не только для Украины, но и других стран.
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россия, мид рф, мария захарова, сша, джо байден, украина
РОССИЯ, МИД РФ, Мария Захарова, США, Джо Байден, УКРАИНА
09:33 31.07.2024 (обновлено: 09:34 31.07.2024)
 
Захарова оценила заявление Байдена о создании рабочих мест в США

Захарова: Байден создал рабочие места в США ценой жизни украинцев на Украине

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее заявил о создании рабочих мест в стране, создал их ценой жизни украинских граждан, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что глава Белого дома постоянно говорит о том, что создал в своей стране много рабочих мест. Однако, по словам Захаровой, цена этих рабочих мест - жизни украинцев.
"Я даже не спорю, что статистически это возможно. Так и есть. Вопрос: какой ценой?" - задалась она вопросом.
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Захарова указала, что "каждое рабочее место, которое создано было при Байдене в США, имеет прямую связь к могиле украинцев на территории Украины".
"Вот какой ценой", - отметила представитель МИД.
По ее словам, подобное актуально не только для Украины, но и других стран.
 
РОССИЯМИД РФМария ЗахароваСШАДжо БайденУКРАИНА
 
 
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