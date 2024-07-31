https://1prime.ru/20240731/zeekr-850569374.html

Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей Zeekr

Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей Zeekr - 31.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей Zeekr

Стоимость китайских автомобилей Zeekr в России вырастет, так как их не будет на рынке. Сейчас дефицита машин данной марки в стране не наблюдается. Об этом... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:24+0300

2024-07-31T15:24+0300

2024-07-31T15:24+0300

экономика

авто

китайские авто

покупка автомобиля

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стоимость китайских автомобилей Zeekr в России вырастет, так как их не будет на рынке. Сейчас дефицита машин данной марки в стране не наблюдается. Об этом сообщил портал Quto.ru.Отмечается, что ранее Zeekr сообщил о введении полного запрета продаж премиальных авто в Россию, а также принял решение о блокировке мультимедийной системы собранных после 15 июля моделей, которые находятся за пределами Китая.Авторы материала отметили, что заднеприводный вариант Zeekr X имеет электродвигатель мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 километров и способен разогнаться до 100 километров в час за 5,8 секунды. Полноприводный вариант имеет два мотора общей мощностью 428 л.с., разгон за 3,7 секунды и запас хода в 512 километров.Мощность электрического двигателя спорткара Zeekr 001 составляет от 272 до 1125 л.с.. Для разгона до 100 километров в час машине нужно от 6,9 до 2,7 секунд.Минивэн Zeekr 009 считается самым быстрым авто в данном сегменте в мире. Его полноприводная версия способна разогнаться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Мощность двигателя составляет 544 л.с.Портал напомнил, что производство электромобилей Zeekr премиум-сегмента стартовало в октябре 2021 года, а в 2023 году марка появилась в России.

https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, покупка автомобиля