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Эксперт оценил выгодность альтернативы СПГ из России для Финляндии и Швеции
Эксперт оценил выгодность альтернативы СПГ из России для Финляндии и Швеции - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил выгодность альтернативы СПГ из России для Финляндии и Швеции
Финляндия и Швеция после санкций ЕС могут заместить сжиженный природный газ из России, хотя альтернативные поставки СПГ из США и Норвегии, вероятно, будут менее | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T18:09+0300
2024-08-01T18:09+0300
2024-08-01T18:09+0300
энергетика
финляндия
швеция
россия
поставки спг
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Финляндия и Швеция после санкций ЕС могут заместить сжиженный природный газ из России, хотя альтернативные поставки СПГ из США и Норвегии, вероятно, будут менее экономически выгодные, сказал РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Финляндия и Швеция с 26 июля прекратили закупки российского СПГ из-за ограничений ЕС, введенных месяцем ранее. Новые санкции запретили импорт сжиженного газа из России через внесетевые терминалы ЕС. К газораспределительным сетям не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. СПГ в эти страны направлялся со среднетоннажного завода "Криогаз-Высоцк", принадлежащего "Новатэку" (51%) и Газпромбанку (49%). Суммарные поставки СПГ с "Криогаз-Высоцка" в Финляндию и Швецию в 2023 году составили порядка 200 тысяч тонн, что соответствует около 25% годового объема производства завода, уточнил Амирагян. В первой половине текущего года поставки продолжались без сокращения объемов, преимущественно в Финляндию по договору с компанией Gasum, продолжил он. "Для финских и шведских потребителей СПГ с "Криогаз-Высоцка" был выгоден ввиду приемлемой цены и короткого плеча поставок", – отметил эксперт. Однако объемы поставок с российского завода не носят критически важного значения для этих стран. Доля поставок СПГ с "Криогаз-Высоцка" в общем импорте сжиженного газа в Финляндии в прошедшем году составила около 15%, указал собеседник агентства. "В 2023 году страна резко нарастила импорт СПГ из США и Норвегии после прекращения поставок трубопроводного газа из России. Таким образом, в случае прекращения импорта российского СПГ объемы могут быть замещены за счет альтернативных поставок СПГ, хотя, вероятно, и менее экономически выгодных", – сказал эксперт в заключение. "Криогаз-Высоцк" – завод проектной производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год (две линии сжижения по 330 тысяч тонн в год каждая). Расположен в порту Высоцк Ленинградской области, у акватории Финского залива, в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Завод ориентирован на поставку мелких и средних партий СПГ судами-газовозами и автоцистернами. Коммерческие отгрузки СПГ начались в 2019 году. Проект в 2023 году произвел 812 тысяч тонн СПГ.
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финляндия, швеция, россия, поставки спг
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, поставки СПГ
Эксперт оценил выгодность альтернативы СПГ из России для Финляндии и Швеции
Амирагян: альтернатива российскому СПГ для Финляндии и Швеции менее выгодна
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Финляндия и Швеция после санкций ЕС могут заместить сжиженный природный газ из России, хотя альтернативные поставки СПГ из США и Норвегии, вероятно, будут менее экономически выгодные, сказал РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Финляндия и Швеция с 26 июля прекратили закупки российского СПГ из-за ограничений ЕС, введенных месяцем ранее. Новые санкции запретили импорт сжиженного газа из России через внесетевые терминалы ЕС. К газораспределительным сетям не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. СПГ в эти страны направлялся со среднетоннажного завода "Криогаз-Высоцк", принадлежащего "Новатэку" (51%) и Газпромбанку (49%).
Суммарные поставки СПГ с "Криогаз-Высоцка" в Финляндию и Швецию в 2023 году составили порядка 200 тысяч тонн, что соответствует около 25% годового объема производства завода, уточнил Амирагян. В первой половине текущего года поставки продолжались без сокращения объемов, преимущественно в Финляндию по договору с компанией Gasum, продолжил он.
"Для финских и шведских потребителей СПГ с "Криогаз-Высоцка" был выгоден ввиду приемлемой цены и короткого плеча поставок", – отметил эксперт. Однако объемы поставок с российского завода не носят критически важного значения для этих стран. Доля поставок СПГ с "Криогаз-Высоцка" в общем импорте сжиженного газа в Финляндии в прошедшем году составила около 15%, указал собеседник агентства.
"В 2023 году страна резко нарастила импорт СПГ из США и Норвегии после прекращения поставок трубопроводного газа из России. Таким образом, в случае прекращения импорта российского СПГ объемы могут быть замещены за счет альтернативных поставок СПГ, хотя, вероятно, и менее экономически выгодных", – сказал эксперт в заключение.
"Криогаз-Высоцк" – завод проектной производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год (две линии сжижения по 330 тысяч тонн в год каждая). Расположен в порту Высоцк Ленинградской области, у акватории Финского залива, в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Завод ориентирован на поставку мелких и средних партий СПГ судами-газовозами и автоцистернами. Коммерческие отгрузки СПГ начались в 2019 году. Проект в 2023 году произвел 812 тысяч тонн СПГ.
Экспорт СПГ из США в Евросоюз в мае снизился на девять процентов