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"Тревожно". Американцы вырвали сердце у британского флота - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Тревожно". Американцы вырвали сердце у британского флота
"Тревожно". Американцы вырвали сердце у британского флота - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Тревожно". Американцы вырвали сердце у британского флота
США успешно испытали бомбу, способную топить авианосцы, что породило опасения за то, что этот класс военных кораблей становится уязвимым, пишет британское... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:20+0300
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вооружения
оружие
великобритания
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. США успешно испытали бомбу, способную топить авианосцы, что породило опасения за то, что этот класс военных кораблей становится уязвимым, пишет британское издание The Telegraph.Бомба была сброшена с бомбардировщика B-2 Spirit на списанный десантный корабль "Тарава".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание прогнозирует, что испытания могут спровоцировать новую "микрогонку вооружений" между Китаем и Великобританией. Произошедшее показало, что авианосцы могут оказаться уязвимыми перед новыми технологиями, такими как беспилотники и ракеты.На этом фоне новый премьер-министр Кир Стармер распорядился провести оценку вооруженных сил Великобритании.Относительно вопроса уязвимости авианосцев оптимисты считают, что они эффективны и могут быстро приходить на помощь союзникам. В то же время скептики сомневаются в целесообразности инвестиций в авианосцы из-за новых технологий и изменений в военных стратегиях.Издание напоминает, что скорость адаптации к новым технологиям является ключевым моментом в современной войне. В этой связи вопрос о том, смогут ли авианосцы приспособиться к новым условиям, остается открытым.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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оружие, великобритания, сша, авианосец
Вооружения, оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Авианосец
12:20 01.08.2024 (обновлено: 13:09 01.08.2024)
 
"Тревожно". Американцы вырвали сердце у британского флота

The Telegraph: испытание нового оружия США выявило уязвимость авианосцев

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . ВМС США
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. США успешно испытали бомбу, способную топить авианосцы, что породило опасения за то, что этот класс военных кораблей становится уязвимым, пишет британское издание The Telegraph.
Бомба была сброшена с бомбардировщика B-2 Spirit на списанный десантный корабль "Тарава".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Издание прогнозирует, что испытания могут спровоцировать новую "микрогонку вооружений" между Китаем и Великобританией. Произошедшее показало, что авианосцы могут оказаться уязвимыми перед новыми технологиями, такими как беспилотники и ракеты.
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На этом фоне новый премьер-министр Кир Стармер распорядился провести оценку вооруженных сил Великобритании.
Относительно вопроса уязвимости авианосцев оптимисты считают, что они эффективны и могут быстро приходить на помощь союзникам. В то же время скептики сомневаются в целесообразности инвестиций в авианосцы из-за новых технологий и изменений в военных стратегиях.
Издание напоминает, что скорость адаптации к новым технологиям является ключевым моментом в современной войне. В этой связи вопрос о том, смогут ли авианосцы приспособиться к новым условиям, остается открытым.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияоружиеВЕЛИКОБРИТАНИЯСШААвианосец
 
 
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