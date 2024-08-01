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Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей
Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей - 01.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей
Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault являются надежными кроссоверами, которые можно купить на российском вторичном рынке за миллион рублей. Об этом в беседе с... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:21+0300
2024-08-01T14:21+0300
2024-08-01T14:21+0300
авто
россия
вторичный рынок
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault являются надежными кроссоверами, которые можно купить на российском вторичном рынке за миллион рублей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.По словам эксперта, одним из самых надежных таких автомобилей является Toyota RAV4 третьего поколения 2011-2012 годов выпуска. Кроме того, еще одним надежным кроссовером он назвал Suzuki Grand Vitara, который можно приобрести по цене от 600 тысяч рублей.Солодовник также порекомендовал Renault Duster первого поколения за 900 тысяч рублей или Hyundai ix35 за миллион рублей.
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авто, россия, вторичный рынок
Авто, РОССИЯ, Вторичный рынок
Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей
Дилер Fresh назвал четыре надежных кроссовера по цене до одного миллиона рублей