https://1prime.ru/20240801/avto-850595898.html

Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей

Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей - 01.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали четыре надежных кроссовера за миллион рублей

Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault являются надежными кроссоверами, которые можно купить на российском вторичном рынке за миллион рублей. Об этом в беседе с... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T14:21+0300

2024-08-01T14:21+0300

2024-08-01T14:21+0300

авто

россия

вторичный рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_0:125:2890:1751_1920x0_80_0_0_32f3eb0e620be1a4a2d2309af70ec10a.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Toyota, Hyundai, Suzuki и Renault являются надежными кроссоверами, которые можно купить на российском вторичном рынке за миллион рублей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.По словам эксперта, одним из самых надежных таких автомобилей является Toyota RAV4 третьего поколения 2011-2012 годов выпуска. Кроме того, еще одним надежным кроссовером он назвал Suzuki Grand Vitara, который можно приобрести по цене от 600 тысяч рублей.Солодовник также порекомендовал Renault Duster первого поколения за 900 тысяч рублей или Hyundai ix35 за миллион рублей.

https://1prime.ru/20240801/zaym-850581735.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, вторичный рынок