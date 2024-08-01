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Эксперты: автопарк России стремительно стареет и деградирует - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты: автопарк России стремительно стареет и деградирует
Эксперты: автопарк России стремительно стареет и деградирует - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты: автопарк России стремительно стареет и деградирует
По состоянию на первую половину этого года количество автомобилей старше 10 лет превысило отметку в 32 миллиона, что составляет 71% от всего автопарка России,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:38+0300
2024-08-01T14:38+0300
авто
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. По состоянию на первую половину этого года количество автомобилей старше 10 лет превысило отметку в 32 миллиона, что составляет 71% от всего автопарка России, рассказал "Газете.Ru" основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев.В 2021 году таких машин было чуть более 27 миллионов. Число относительно новых автомобилей, напротив, сокращается. Если в конце 2021 года по дорогам ездили около 3 миллионов машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше.Автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании у дилера за тот же период стало вдвое меньше – их число упало с 4,2 до 2,2 миллиона единиц, указал Мосеев.В целом в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года, указывает агентство "Автостат". В среднем за год автомобиль, бороздящий российские просторы, постарел на шесть месяцев. Его возраст вскоре перешагнет отметку 16 лет, и это не предел.Автопарк может молодеть, лишь если в год будет продаваться более полутора миллионов новых авто, однако этого показателя рынок не достигает уже несколько лет подряд, отметил гендиректор "Автостата" Сергей Целиков. Люди не могут позволить себе покупать новые модели из-за высоких цен. Обновление происходит за счет ввоза подержанных машин.Если тенденция сохранится, российский автопарк продолжит стареть и деградировать, сходятся во мнении опрошенные изданием эксперты.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто
14:38 01.08.2024
 
Эксперты: автопарк России стремительно стареет и деградирует

Автоэксперт Мосеев: более 70% автомобилей в России старше десяти лет

"Автохлам" - двигатель торговли
Автохлам - двигатель торговли
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. По состоянию на первую половину этого года количество автомобилей старше 10 лет превысило отметку в 32 миллиона, что составляет 71% от всего автопарка России, рассказал "Газете.Ru" основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев.
В 2021 году таких машин было чуть более 27 миллионов. Число относительно новых автомобилей, напротив, сокращается. Если в конце 2021 года по дорогам ездили около 3 миллионов машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше.
Автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании у дилера за тот же период стало вдвое меньше – их число упало с 4,2 до 2,2 миллиона единиц, указал Мосеев.
В целом в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года, указывает агентство "Автостат". В среднем за год автомобиль, бороздящий российские просторы, постарел на шесть месяцев. Его возраст вскоре перешагнет отметку 16 лет, и это не предел.
Автопарк может молодеть, лишь если в год будет продаваться более полутора миллионов новых авто, однако этого показателя рынок не достигает уже несколько лет подряд, отметил гендиректор "Автостата" Сергей Целиков. Люди не могут позволить себе покупать новые модели из-за высоких цен. Обновление происходит за счет ввоза подержанных машин.
Если тенденция сохранится, российский автопарк продолжит стареть и деградировать, сходятся во мнении опрошенные изданием эксперты.
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