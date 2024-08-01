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В России запустили сервис для владельцев автомобилей

В России запустили сервис для владельцев автомобилей - 01.08.2024, ПРАЙМ

В России запустили сервис для владельцев автомобилей

Сервис "Гараж" для подбора запчастей для автомобилей, вариантов покупки ОСАГО и так далее запустят в России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Авито Авто". | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T14:54+0300

2024-08-01T14:54+0300

2024-08-01T14:54+0300

авто

сервис

россия

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Сервис "Гараж" для подбора запчастей для автомобилей, вариантов покупки ОСАГО и так далее запустят в России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Авито Авто"."По VIN или госномеру автомобиля "Гараж" подберет подходящие детали в разных разделах — от кузова, трансмиссии и электрооборудования до шин и дисков", - сказано в сообщении, - "В сервисе отмечают, что такой интеллектуальный поиск позволяет не использовать фильтры и не вводить точные запросы, поскольку выдача результатов будет корректироваться в соответствии с особенностями автомобиля, "поставленного" в "Гараж".Подчеркивается, что сервис позволит упростить процесс покупки автомобиля, поиск запчастей и автосервисов, запрос информации у продавца, продление страховки или смену страховой компании, проверку автомобиля через "Автотеку", проверку деталей на совместимость, а также поиск сервиса или станции ТО.

https://1prime.ru/20240731/avtomobili-850565654.html

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авто, сервис, россия