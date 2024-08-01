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Россия передала США четырех человек, заявил Байден - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Россия передала США четырех человек, заявил Байден
Россия передала США четырех человек, заявил Байден - 01.08.2024, ПРАЙМ
Россия передала США четырех человек, заявил Байден
Москва в рамках обмена заключенными передала в четверг Вашингтону четырех человек. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T21:07+0300
2024-08-01T21:07+0300
политика
сша
джо байден
россия
заключенные
обмен
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ВАШИНГТОН, 1 авг – ПРАЙМ. Москва в рамках обмена заключенными передала в четверг Вашингтону четырех человек. "Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*", — сказано в заявлении американского лидера, которое обнародовал Белый дом. Байден отметил, что в общей сложности власти РФ передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян. Президент США назвал их "политическими заключенными". По его словам, переговоры об обмене проводились при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. Американский лидер отметил, что освобожденные в рамках обмена американцы в ближайшее время вылетят в США, он и семьи освобожденных уже смогли пообщаться с ними по телефону. По его словам, в течение нескольких часов освобожденные будут дома. "Это хороший день", — добавил он.Нынешний глава Белого дома также рассказал, что за время работы его администрации Вашингтон вернул на родину более 70 "незаконно удерживаемых" американцев из различных стран по всему миру.* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
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сша, джо байден, россия, заключенные, обмен
Политика, США, Джо Байден, РОССИЯ, заключенные, обмен
21:07 01.08.2024
 
Россия передала США четырех человек, заявил Байден

Байден: Россия передала США четырех человек, включая Уилана и Гершковича

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 1 авг – ПРАЙМ. Москва в рамках обмена заключенными передала в четверг Вашингтону четырех человек.
"Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*", — сказано в заявлении американского лидера, которое обнародовал Белый дом.
Байден отметил, что в общей сложности власти РФ передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян. Президент США назвал их "политическими заключенными". По его словам, переговоры об обмене проводились при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.
Американский лидер отметил, что освобожденные в рамках обмена американцы в ближайшее время вылетят в США, он и семьи освобожденных уже смогли пообщаться с ними по телефону. По его словам, в течение нескольких часов освобожденные будут дома. "Это хороший день", — добавил он.
Нынешний глава Белого дома также рассказал, что за время работы его администрации Вашингтон вернул на родину более 70 "незаконно удерживаемых" американцев из различных стран по всему миру.
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
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20:44
 
ПолитикаСШАДжо БайденРОССИЯзаключенныеобмен
 
 
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