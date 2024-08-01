https://1prime.ru/20240801/bayden-850609920.html

Россия передала США четырех человек, заявил Байден

Россия передала США четырех человек, заявил Байден - 01.08.2024, ПРАЙМ

Россия передала США четырех человек, заявил Байден

Москва в рамках обмена заключенными передала в четверг Вашингтону четырех человек. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T21:07+0300

2024-08-01T21:07+0300

2024-08-01T21:07+0300

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ВАШИНГТОН, 1 авг – ПРАЙМ. Москва в рамках обмена заключенными передала в четверг Вашингтону четырех человек. "Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*", — сказано в заявлении американского лидера, которое обнародовал Белый дом. Байден отметил, что в общей сложности власти РФ передали странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян. Президент США назвал их "политическими заключенными". По его словам, переговоры об обмене проводились при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. Американский лидер отметил, что освобожденные в рамках обмена американцы в ближайшее время вылетят в США, он и семьи освобожденных уже смогли пообщаться с ними по телефону. По его словам, в течение нескольких часов освобожденные будут дома. "Это хороший день", — добавил он.Нынешний глава Белого дома также рассказал, что за время работы его администрации Вашингтон вернул на родину более 70 "незаконно удерживаемых" американцев из различных стран по всему миру.* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента

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сша, джо байден, россия, заключенные, обмен