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С августа долги по кредитам начнут собирать совсем по-другому

С августа долги по кредитам начнут собирать совсем по-другому - 01.08.2024, ПРАЙМ

С августа долги по кредитам начнут собирать совсем по-другому

С 5 августа вступают в силу изменения в закон о защите прав и интересов физических лиц, устанавливающие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T08:00+0300

2024-08-01T08:00+0300

2024-08-01T08:00+0300

мнения аналитиков

кредит

просроченные долги

эльман мехтиев

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. С 5 августа вступают в силу изменения в закон о защите прав и интересов физических лиц, устанавливающие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками напрямую или через сообщения. Так, кредитная организация или МФО в ходе возврата просроченной задолженности должна: Кредитные и микрофинансовые организации также обязаны хранить на бумажном носителе и в электронном виде все документы до истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения. Как ни странно, но изменения, вступающие в силу 5 августа, меняют ситуацию только в некоторых моментах надзора за взысканием просроченной задолженности и ничего существенно не меняют в ограничениях по количеству звонков, смс и визитов, а также – в регулировании "серых" зон в этой сфере. С момента вступления 230-ФЗ – так называемого "закона о коллекторах" - в 2017 году все профессиональные коллекторские организации должны соблюдать требования, которые сейчас распространены и на банки, и на МФО. При этом МФО выполняли большинство этих требований в силу наличия стандартов в части взыскания просроченной задолженности. До вступления в этом году изменений ФСПП могла требовать наличия записи разговоров и прочих "новелл" 2024 года только от поднадзорных службе коллекторских организаций. Все остальные были обязаны отвечать только в случае поступления в ФССП обращения физического лица в рамках 59-ФЗ - "закона об обращениях". То есть, если коллекторы уже много лет были обязаны хранить записи звонков, сделанных им должникам, в течение трех лет, а МФО – в течение шести месяцев, то банки могли сослаться на отсутствие записи, потому что разговоры записываются в целях контроля качества и нет обязанности хранить их. Увы, но даже с учетом изменений закон, направленный на регулирование взаимодействия взыскателей и должников, не решает вопрос все более разрастающихся "серых" зон, так как построен на том, что надо "надзирать" только за некоторыми видами взаимодействия, не определяя при этом что есть "взаимодействие", а что - лишь "действие". Это было актуально ещё при спорах о том, считать ли состоявшимся взаимодействием телефонный звонок, при котором должник взял трубку и молчит, а потом через несколько секунд бросает трубку. Коллекторы доказывали с записями в руках, что разговора не было, а должник и надзор ссылались на информацию от операторов связи о продолжительности звонка. Это стало еще более "горячей темой", когда ради сокращения расходов взыскатели начали массово применять роботов с элементами искусственного интеллекта, а должники – использовать тех же роботов в качестве ассистентов. И теперь закон не дает ответа, считать ли разговор двух роботов взаимодействием, хотя при желании должник точно так же, как и раньше, может "наказать" взыскателя, приложив к жалобе в ФССП выписку от оператора связи о количестве и продолжительности звонков. Регулируется не деятельность в сфере взысканию в целом, а лишь защита прав физлиц в этой сфере. И никто не определяет, как быть с теми, кто обещает списание долгов через составление за деньги жалоб в госорганы, оставляя должников один на один с такими неподнадзорными никому "раздолжнителями". Есть ли свет в конце туннеля? На рассмотрении в Госудуме находится еще один законопроект (№366704-8), который позволит ФССП истребовать сведения из БКИ и о операторов связи, чтобы выявить нарушения законодательства, если звонки делаются с неустановленных номеров или "на другом конце провода" забыли представиться. В случае принятия он "закроет" для недобросовестных взыскателей эти "опции", но вероятно всплывут другие возможности для нарушений.Автор - Эльман Мехтиев, основатель сервиса “Кредчек”

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Эльман Мехтиев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850359613_0:1:959:959_100x100_80_0_0_243dad4b4b348c53cd8b639d96968d4d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Эльман Мехтиев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850359613_0:1:959:959_100x100_80_0_0_243dad4b4b348c53cd8b639d96968d4d.jpg

мнения аналитиков, кредит, просроченные долги, эльман мехтиев