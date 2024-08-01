https://1prime.ru/20240801/f-16-850582138.html

Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, пишет СМИ

Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, пишет СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Украина получила шесть F-16 от Нидерландов, пишет СМИ

Киев получил от Нидерландов шесть американских истребителей F-16, пишет Times со ссылкой на источники. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T05:52+0300

2024-08-01T05:52+0300

2024-08-01T05:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Киев получил от Нидерландов шесть американских истребителей F-16, пишет Times со ссылкой на источники. По данным газеты, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что первая "небольшая" партия истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. Газета Telegraph писала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве противовоздушной обороны. Экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего правительства заявила, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 на Украину. При этом первая партия истребителей будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает это решение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Новый министр обороны Рубен Брекелманс на полях саммита альянса в Вашингтоне заявил на прошлой неделе, что F-16 должны "как можно скорее появиться в воздушном пространстве Украины". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240731/otkaz-850580406.html

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украина, f-16, нато, нидерланды