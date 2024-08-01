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Россиян предупредили о наказании за езду на грязном автомобиле

Россиян предупредили о наказании за езду на грязном автомобиле - 01.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о наказании за езду на грязном автомобиле

Автолюбителей, которые не любят регулярно мыть свою машину, могут остановить инспекторы ГАИ и применить к ним штрафные санкции. Об этом пишет порта 32CARS.RU. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:51+0300

2024-08-01T15:51+0300

2024-08-01T15:56+0300

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Автолюбителей, которые не любят регулярно мыть свою машину, могут остановить инспекторы ГАИ и применить к ним штрафные санкции. Об этом пишет порта 32CARS.RU.Авторы публикации отметили, что в настоящее время в России прямых законов, которые предусматривали бы штраф за грязное авто, однако есть иные положения законодательства, которые применимы в некоторых случаях.Отмечается, что согласно правилам дорожного движения, государственные регистрационные номера на машине должны быть читаемы. Если грязный налет препятствует идентификации авто, могут оштрафовать на 500 рублей. Также могут выписать штраф на данную сумму за то, что автолюбитель не исполняет обязанность по поддержанию номерных знаков и иных обязательных обозначений своего транспортного средства (ТС) в должном состоянии.32CARS.RU предупредил, что санкции могут применить к авто, которое загрязняет дорогу (например, кроссовер после езды по бездорожью). Штраф составит до 1500 рублей. При этом в российском законодательстве есть и отдельные положения о штрафах за грязные фары либо фонари на сумму 500 рублей.Также есть положения о штрафе за грязное лобовое стекло в сумме до 500 рублей, причем если автолюбитель откажется его уплатить и начнется судебный спор, который он проиграет, штраф может увеличиться в десять раз. Кроме того, согласно ПДД, ТС должно быть сконструировано, оборудовано и содержаться таким образом, чтобы его применение не создавало угрозы безопасности участников автомобильного движения. Данные положения ПДД в особенности касаются стекол и зеркал.

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