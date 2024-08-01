https://1prime.ru/20240801/nato-850599881.html

"Потери неизбежны". В США предостерегли Украину от бредового шага

"Потери неизбежны". В США предостерегли Украину от бредового шага - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Потери неизбежны". В США предостерегли Украину от бредового шага

Ход конфликта между Киевом и Москвой невозможно переломить. Продолжение борьбы - безрассудный шаг для Украины. Белому дому тоже стоит задуматься о... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:06+0300

2024-08-01T16:06+0300

2024-08-01T16:26+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Ход конфликта между Киевом и Москвой невозможно переломить. Продолжение борьбы - безрассудный шаг для Украины. Белому дому тоже стоит задуматься о восстановлении мира, сообщает ТАС.США и Европа продолжают снабжать Украину вооружением для продолжения затянувшегося столкновения, а потенциал Москвы только растет. Тот факт, что ВСУ использует в боях западное оружие, делает страны Североатлантического альянса формально участвующей стороной. Ответ Кремля коллективному Западу может привести к катастрофе, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.Недавно в СМИ появилась информация о звонке министра обороны России Андрея Белоусова Ллойду Остину, главе Пентагона. Сообщается, что целью звонка стало “предупреждение” Вашингтона перед ответными мерами со стороны России. Утверждается, что российским командованием была раскрыта одобренная США тайная операция против России.Все стремления Киева развернуть положение дел на мировой арене в свою пользу оказались провальными. Очевидно, что режим несет серьезные человеческие потери, а также продолжает проигрывать в вооружениях даже после поступлений помощи с Запада. Среди населения растет процент украинцев, готовых на сдачу территорий в обмен на установление мира. "Что же касается технического оснащения, то соотношение составляет 1:2 или 1:3 в их пользу. У противника значительное преимущество в силах и ресурсах”, — подчеркивает главнокомандующий ВСУ Сырский. Ежемесячно украинцы несут огромные потери, которые едва ли соотносятся с потерями российской армии. Кроме того, последняя планомерно увеличивает свои ресурсы и усиливает наступление.На Западе лидеры не могут смириться с провалившимся планом по ослаблению России. Теперь дальнейшее развитие конфронтации может привести к третьей мировой войне. Несмотря на обещания оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку “столько, сколько потребуется для победы Украины”, западные лидеры не могут обеспечить ей превосходство над российскими войсками.Столкновение России и Украины - это гуманитарная катастрофа, которая может нанести непоправимый вред всему миру, отмечает автор. Именно поэтому Вашингтону пора задуматься о своей роли в конфликте и найти скорейший путь к миру.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240731/nato-850557654.html

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