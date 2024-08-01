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Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета

Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета - 01.08.2024, ПРАЙМ

Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета

Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:38+0300

2024-08-01T16:38+0300

2024-08-01T16:59+0300

энергетика

александр новак

нефть

бюджет

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, решив не менять текущие параметры сделки. Вместе с тем страны, добровольно сокращающие добычу в рамках ОПЕК+, могут приостановить или отменить постепенный отказ от добровольных сокращений нефтедобычи в зависимости от рыночных условий.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

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александр новак, нефть, бюджет