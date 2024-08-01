https://1prime.ru/20240801/peskov-850604666.html
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков - 01.08.2024, ПРАЙМ
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков
Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:39+0300
2024-08-01T17:39+0300
2024-08-01T17:39+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии"… Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ", - сказал он.Песков добавил, что Россия предпочитает мирный путь разрешения конфликта, открыта к переговорам. При этом, по его словам, с нынешними представителями Киева разговаривать можно. Но доверять им нельзя, подчеркнул Песков.
https://1prime.ru/20240801/peskov-850593983.html
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дмитрий песков, украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков
Песков рассказал, что из Украины пытались сделать центр "Антироссии"
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России дал интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии"… Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ", - сказал он.
Песков добавил, что Россия предпочитает мирный путь разрешения конфликта, открыта к переговорам. При этом, по его словам, с нынешними представителями Киева разговаривать можно. Но доверять им нельзя, подчеркнул Песков.
Песков заявил, что у него YouTube работает нормально