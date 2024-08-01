https://1prime.ru/20240801/peskov-850604666.html

Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков

Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков - 01.08.2024, ПРАЙМ

Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков

Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:39+0300

2024-08-01T17:39+0300

2024-08-01T17:39+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

россия

мирные переговоры

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии"… Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ", - сказал он.Песков добавил, что Россия предпочитает мирный путь разрешения конфликта, открыта к переговорам. При этом, по его словам, с нынешними представителями Киева разговаривать можно. Но доверять им нельзя, подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20240801/peskov-850593983.html

украина

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дмитрий песков, украина, россия, мирные переговоры