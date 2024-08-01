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Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков - 01.08.2024, ПРАЙМ
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков
Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:39+0300
2024-08-01T17:39+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
россия
мирные переговоры
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России дал интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии"… Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ", - сказал он.Песков добавил, что Россия предпочитает мирный путь разрешения конфликта, открыта к переговорам. При этом, по его словам, с нынешними представителями Киева разговаривать можно. Но доверять им нельзя, подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
17:39 01.08.2024
 
Из Украины пытались сделать "Антироссию", сказал Песков

Песков рассказал, что из Украины пытались сделать центр "Антироссии"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Украину хотели превратить в центр "Антироссии", прямо возле российских границ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России дал интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии"… Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ", - сказал он.
Песков добавил, что Россия предпочитает мирный путь разрешения конфликта, открыта к переговорам. При этом, по его словам, с нынешними представителями Киева разговаривать можно. Но доверять им нельзя, подчеркнул Песков.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
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13:41
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНАРОССИЯмирные переговоры
 
 
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