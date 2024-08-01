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В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей - 01.08.2024, ПРАЙМ
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В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей - 01.08.2024, ПРАЙМ
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей
После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одно тело женщины, число погибших возросло до двух. Об этом сообщили агентству РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:51+0300
2024-08-01T19:51+0300
происшествия
жилой дом
обрушение дома
погибшие
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одно тело женщины, число погибших возросло до двух. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются. В четверг два подъезда пятиэтажного жилого дома рухнули в Нижнем Тагиле после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания. Согласно последней информации МЧС, пострадавшим стали 12 человек, из них шестеро — дети
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жилой дом, обрушение дома, погибшие
Происшествия, жилой дом, обрушение дома, погибшие
19:51 01.08.2024
 
В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей

МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело второй погибшей

© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижним Тагиле
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижним Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одно тело женщины, число погибших возросло до двух. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
В четверг два подъезда пятиэтажного жилого дома рухнули в Нижнем Тагиле после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания.
Согласно последней информации МЧС, пострадавшим стали 12 человек, из них шестеро — дети
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке
19:03
 
Происшествияжилой домобрушение домапогибшие
 
 
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