https://1prime.ru/20240801/pogibshaya-850608750.html

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей - 01.08.2024, ПРАЙМ

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей

После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одно тело женщины, число погибших возросло до двух. Об этом сообщили агентству РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T19:51+0300

2024-08-01T19:51+0300

2024-08-01T19:51+0300

происшествия

жилой дом

обрушение дома

погибшие

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одно тело женщины, число погибших возросло до двух. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются. В четверг два подъезда пятиэтажного жилого дома рухнули в Нижнем Тагиле после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания. Согласно последней информации МЧС, пострадавшим стали 12 человек, из них шестеро — дети

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жилой дом, обрушение дома, погибшие