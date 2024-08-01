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На Западе забили тревогу из-за успехов российских войск под Покровском - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе забили тревогу из-за успехов российских войск под Покровском
На Западе забили тревогу из-за успехов российских войск под Покровском - 01.08.2024, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за успехов российских войск под Покровском
Российские войска продвигаются в направлении города Покровска, угрожая украинским путям снабжения, сообщает телеканал CNN. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:38+0300
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские войска продвигаются в направлении города Покровска, угрожая украинским путям снабжения, сообщает телеканал CNN.Как отмечается, Москва стремится получить контроль над территорией до прибытия новых украинских призывников и западного оружия. Наступление в направлении Покровска вызывает тревогу у Украины и её союзников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНедавно Владимир Зеленский признал сложность обстановки и интенсивные атаки в направлении Покровска.Аналитики из американского Института изучения войны сообщили о тактических успехах российских войск в этом районе. Покровск является ключевым звеном в украинской обороне, он важен для снабжения войск и эвакуации раненых.Продвижение к еще одному узлу обороны ВСУ в Донбассе — Константиновке также вызывает тревогу из-за её важности для украинской обороны.Недавно после многомесячной задержки Украина начала получать американское оружие, а также призвала тысячи солдат на службу. Россия стремится замедлить этот процесс, вынуждая украинские войска вести оборонительные действия вместо подготовки к контрнаступлению, указывается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
11:38 01.08.2024
 
На Западе забили тревогу из-за успехов российских войск под Покровском

CNN: российские войска продвигаются в направлении важного города Покровска

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские войска продвигаются в направлении города Покровска, угрожая украинским путям снабжения, сообщает телеканал CNN.
Как отмечается, Москва стремится получить контроль над территорией до прибытия новых украинских призывников и западного оружия. Наступление в направлении Покровска вызывает тревогу у Украины и её союзников.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Недавно Владимир Зеленский признал сложность обстановки и интенсивные атаки в направлении Покровска.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
The Telegraph: ВСУ опробовали F-16 в бою
09:46
Аналитики из американского Института изучения войны сообщили о тактических успехах российских войск в этом районе. Покровск является ключевым звеном в украинской обороне, он важен для снабжения войск и эвакуации раненых.
Продвижение к еще одному узлу обороны ВСУ в Донбассе — Константиновке также вызывает тревогу из-за её важности для украинской обороны.
Недавно после многомесячной задержки Украина начала получать американское оружие, а также призвала тысячи солдат на службу. Россия стремится замедлить этот процесс, вынуждая украинские войска вести оборонительные действия вместо подготовки к контрнаступлению, указывается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
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