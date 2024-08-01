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Курс рубля к юаню показал рост второй день подряд
Курс рубля к юаню показал рост второй день подряд - 01.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню показал рост второй день подряд
Курс рубля в четверг усилил рост и прибавил вторую сессию подряд против юаня, который остается ниже ключевой отметки в 12 рублей, следует из данных Московской... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T21:44+0300
2024-08-01T21:44+0300
2024-08-01T21:44+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усилил рост и прибавил вторую сессию подряд против юаня, который остается ниже ключевой отметки в 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек, до 11,78 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 78,5 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,62 рубля. РУБЛЬ В РОСТЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ Курс рубля в четверг усилил рост против юаня, эта тенденция сохраняется уже вторую сессию подряд, несмотря на завершение налогового периода июля, в течение которого экспортеры активно продают валюту для уплаты рублей в бюджет. В итоге курс юаня уже более полутора недель удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "Дисбаланс предложения и спроса на валютном рынке сохраняется. Процесс настройки альтернативных товарно-денежных цепочек импортерами продвигается небыстро и неравномерно, при этом экспортные доходы и цены на сырье стабильны. Рубль также поддерживается жестким курсом денежно-кредитной политики", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.20 мск падала на 1,4%, до 79,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль остается слишком крепким с точки зрения экспортных и бюджетных доходов, поэтому не исключено дальнейшее снижение регуляторной поддержки курса, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели: 11,75-11,95 рубля, по курсу доллара на базе индикаторов срочного рынка – 86-88 рублей", - добавляет он. Особенно ярких движений на рынке пока не видно, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал. "Сейчас сложились условия для стабилизации и достаточно спокойных курсовых движений, когда имеющиеся новости уже учтены, а очередных (необходимых для импульса) пока не поступало", - добавляет он.
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россия, мосбиржа, курс юаня
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, курс юаня
Курс рубля к юаню показал рост второй день подряд
Курс рубля к юаню понялся на шесть копеек, показав рост второй день подряд
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усилил рост и прибавил вторую сессию подряд против юаня, который остается ниже ключевой отметки в 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек, до 11,78 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 78,5 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,62 рубля.
РУБЛЬ В РОСТЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ
Курс рубля в четверг усилил рост против юаня, эта тенденция сохраняется уже вторую сессию подряд, несмотря на завершение налогового периода июля, в течение которого экспортеры активно продают валюту для уплаты рублей в бюджет. В итоге курс юаня уже более полутора недель удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей.
"Дисбаланс предложения и спроса на валютном рынке сохраняется. Процесс настройки альтернативных товарно-денежных цепочек импортерами продвигается небыстро и неравномерно, при этом экспортные доходы и цены на сырье стабильны. Рубль также поддерживается жестким курсом денежно-кредитной политики", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.20 мск падала на 1,4%, до 79,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,4 пункта.
Рубль остается слишком крепким с точки зрения экспортных и бюджетных доходов, поэтому не исключено дальнейшее снижение регуляторной поддержки курса, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели: 11,75-11,95 рубля, по курсу доллара на базе индикаторов срочного рынка – 86-88 рублей", - добавляет он.
Особенно ярких движений на рынке пока не видно, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал. "Сейчас сложились условия для стабилизации и достаточно спокойных курсовых движений, когда имеющиеся новости уже учтены, а очередных (необходимых для импульса) пока не поступало", - добавляет он.
Эксперт назвал два мощных фактора, которые могут разогнать цены на золото