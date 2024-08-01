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Мониторинговый комитет ОПЕК+ сохранил параметры сделки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ сохранил параметры сделки - 01.08.2024, ПРАЙМ

Мониторинговый комитет ОПЕК+ сохранил параметры сделки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:33+0300

2024-08-01T15:33+0300

2024-08-01T15:53+0300

сделка опек+

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике альянса.Согласно сообщению, комитет не стал предлагать изменить текущие параметры сделки."Комитет продолжит следить за соответствием корректировок добычи, принятых на 37-м совещании всех глав делегаций (ONOMM), состоявшемся 2 июня 2024 года, включая дополнительные добровольные изменения добычи, объявленные некоторыми странами-участницами ОПЕК и не входящими в ОПЕК, а также продолжит внимательно оценивать рыночные условия", - говорится в сообщении."Следующее заседание JMMC (56-е) запланировано на 2 октября 2024 года", – отмечается в документе.Страны ОПЕК+ могут приостановить или отменить постепенный отказ от добровольных сокращений нефтедобычи в зависимости от рыночных условий, говорится в официальном коммюнике альянса.

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сделка опек+, нефть, опек