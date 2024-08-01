Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240801/ssha-850591880.html
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО
Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:34+0300
2024-08-01T13:36+0300
спецоперация на украине
сша
всу
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.Ранее Министерство обороны России сообщало, что подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск отбили крупный "опорник" на северском направлении. В ведомстве пояснили, что речь идет о пункте возле Переездного в Донецкой Народной Республике."Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", - сказал Риттер.Он добавил, что все действия ВС РФ склоняют ситуацию в пользу России.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://1prime.ru/20240731/front-850570798.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, всу, скотт риттер
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, Скотт Риттер
12:34 01.08.2024 (обновлено: 13:36 01.08.2024)
 
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО

Скотт Риттер: продвижение российских военных приведет к краху ВСУ

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск отбили крупный "опорник" на северском направлении. В ведомстве пояснили, что речь идет о пункте возле Переездного в Донецкой Народной Республике.
"Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", - сказал Риттер.
Он добавил, что все действия ВС РФ склоняют ситуацию в пользу России.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
"Русские теснят нас постоянно". Под Покровском у ВСУ рушится фронт
Вчера, 16:08
 
Спецоперация на УкраинеСШАВСУСкотт Риттер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала