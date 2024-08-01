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"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО
Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:34+0300
2024-08-01T12:34+0300
2024-08-01T13:36+0300
спецоперация на украине
сша
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скотт риттер
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.Ранее Министерство обороны России сообщало, что подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск отбили крупный "опорник" на северском направлении. В ведомстве пояснили, что речь идет о пункте возле Переездного в Донецкой Народной Республике."Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", - сказал Риттер.Он добавил, что все действия ВС РФ склоняют ситуацию в пользу России.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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сша, всу, скотт риттер
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, Скотт Риттер
"Все ближе к краху": в США сделали заявление о ходе СВО
Скотт Риттер: продвижение российских военных приведет к краху ВСУ
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины ждет крах по мере продвижения российских военных. такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью
журналисту Дэнни Хайфону.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск отбили крупный "опорник" на северском направлении. В ведомстве пояснили, что речь идет о пункте возле Переездного в Донецкой Народной Республике.
"Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", - сказал Риттер.
Он добавил, что все действия ВС РФ склоняют ситуацию в пользу России.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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