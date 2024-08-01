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Эксперт оценил влияние гибели Хании на стоимость нефти в мире
Эксперт оценил влияние гибели Хании на стоимость нефти в мире - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние гибели Хании на стоимость нефти в мире
Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:19+0300
2024-08-01T16:19+0300
2024-08-01T16:19+0300
энергетика
нефть
мировой спрос на нефть
ближний восток
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае реального сокращения поставок "черного золота" из Ирана, сообщил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. "Данные риски уже транслировались в небольшой рост котировок, однако с высокой вероятностью в ближайшем будущем он сойдет на нет, если сложившаяся ситуация не перетечет в реальное сокращение объемов поставок иранской нефти. Вероятность этого, однако, на сегодняшний день по-прежнему мала", - прокомментировал собеседник агентства влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок. По мнению Тимонина, значимый эффект от нынешней ситуации для нефти и газа может наступить только в случае дальнейшей эскалации. Например, если Иран примет решение о перекрытии Ормузского пролива. Это отрезало бы мировой рынок от сжиженного природного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ (страны суммарно обеспечивают порядка 25% всего объема мирового предложения продукта). Цены на нефть Brent по состоянию на 16.11 мск растут на 0,59%, фьючерсы с поставкой в октябре торгуются в районе 81,3 доллара за баррель.
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нефть, мировой спрос на нефть, ближний восток
Энергетика, Нефть, мировой спрос на нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Эксперт оценил влияние гибели Хании на стоимость нефти в мире
Эксперт Тимонин: Гибель Хании не окажет значительного влияния на нефтяные цены
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае реального сокращения поставок "черного золота" из Ирана, сообщил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
"Данные риски уже транслировались в небольшой рост котировок, однако с высокой вероятностью в ближайшем будущем он сойдет на нет, если сложившаяся ситуация не перетечет в реальное сокращение объемов поставок иранской нефти. Вероятность этого, однако, на сегодняшний день по-прежнему мала", - прокомментировал собеседник агентства влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок.
По мнению Тимонина, значимый эффект от нынешней ситуации для нефти и газа может наступить только в случае дальнейшей эскалации. Например, если Иран примет решение о перекрытии Ормузского пролива. Это отрезало бы мировой рынок от сжиженного природного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ (страны суммарно обеспечивают порядка 25% всего объема мирового предложения продукта).
Цены на нефть Brent по состоянию на 16.11 мск растут на 0,59%, фьючерсы с поставкой в октябре торгуются в районе 81,3 доллара за баррель.
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