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"Чистая спекуляция за кружкой пива": раскрыты самые большие проблемы ВСУ - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240801/vsu-850592514.html
"Чистая спекуляция за кружкой пива": раскрыты самые большие проблемы ВСУ
"Чистая спекуляция за кружкой пива": раскрыты самые большие проблемы ВСУ - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Чистая спекуляция за кружкой пива": раскрыты самые большие проблемы ВСУ
Усталость и потери среди военных, нехватка боеприпасов и техники, а также уязвимость перед российскими планирующими бомбами — основные проблемы, с которыми... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:51+0300
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Усталость и потери среди военных, нехватка боеприпасов и техники, а также уязвимость перед российскими планирующими бомбами — основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на поле боя, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.В то же время эксперты отмечают. что Россия контролирует лишь небольшую часть Украины, не достигнув, однако, цели вытеснения армии и возвращения Крыма.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак указывает издание, на международную поддержку Украины может повлиять политическая ситуация в США. Один из двух основных претендентов на пост президента республиканец Дональд Трамп может рассматривать украинский конфликт как возможность для позиционирования себя как политика мира.Эксперты отмечают, что Украина испытывает трудности с восстановлением подразделений и нехватку командного состава. Ракетные удары и атаки на инфраструктуру истощают ресурсы и моральный дух.Кроме того, западные страны слишком поздно отреагировали на потребности Украины в противовоздушной обороне и истребителях F-16. Поставки самолетов были задержаны, что позволило России подготовиться к их прибытию, говорится в статье.Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что переговоры в настоящее время невозможны из-за позиции России и отсутствия гарантий безопасности для Украины. При этом, как отмечается, Запад не готов поставлять Украине достаточно оружия, чтобы заставить Москву изменить позицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
12:51 01.08.2024 (обновлено: 13:18 01.08.2024)
 
"Чистая спекуляция за кружкой пива": раскрыты самые большие проблемы ВСУ

Der Tagesspiegel: украинские военные сталкиваются с усталостью и потерями

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Усталость и потери среди военных, нехватка боеприпасов и техники, а также уязвимость перед российскими планирующими бомбами — основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на поле боя, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
В то же время эксперты отмечают. что Россия контролирует лишь небольшую часть Украины, не достигнув, однако, цели вытеснения армии и возвращения Крыма.
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Как указывает издание, на международную поддержку Украины может повлиять политическая ситуация в США. Один из двух основных претендентов на пост президента республиканец Дональд Трамп может рассматривать украинский конфликт как возможность для позиционирования себя как политика мира.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Пути снабжения ВСУ под угрозой: российское наступление встревожило Запад
11:38
Эксперты отмечают, что Украина испытывает трудности с восстановлением подразделений и нехватку командного состава. Ракетные удары и атаки на инфраструктуру истощают ресурсы и моральный дух.
Кроме того, западные страны слишком поздно отреагировали на потребности Украины в противовоздушной обороне и истребителях F-16. Поставки самолетов были задержаны, что позволило России подготовиться к их прибытию, говорится в статье.
Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что переговоры в настоящее время невозможны из-за позиции России и отсутствия гарантий безопасности для Украины. При этом, как отмечается, Запад не готов поставлять Украине достаточно оружия, чтобы заставить Москву изменить позицию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
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