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"Как обычно, банками с огурцами". Поляки высмеяли украинские ПВО - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Как обычно, банками с огурцами". Поляки высмеяли украинские ПВО
"Как обычно, банками с огурцами". Поляки высмеяли украинские ПВО - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Как обычно, банками с огурцами". Поляки высмеяли украинские ПВО
В ночь на 31 июля Киев был массированно атакован российскими дронами. По сообщениям украинских властей, все беспилотники были ликвидированы. Читатели польского... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:00+0300
2024-08-01T17:09+0300
спецоперация на украине
всу
дроны
украина
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В ночь на 31 июля Киев был массированно атакован российскими дронами. По сообщениям украинских властей, все беспилотники были ликвидированы. Читатели польского издания Gazeta прокомментировали сомнительные заявления украинской верхушки.Глава администрации Киева Сергей Попко сообщил, что за ночь ВСУ сбили более 40 российских БПЛА. Это, по словам городского управления, была одна из самых массированных атак россиян. Утверждается, что одновременно с налетом дронов российская армия атаковала несколько городов в Днепропетровской области.Читатели издания не оставили ситуацию без комментариев: podkarpacki.lord: "Если послушать украинцев, то они уже давно в Москве. Впрочем, это правда: они там кладут плитку и штукатурят стены".twoj.zly.aniol: "Как обычно, уничтожили больше, чем прилетело. Часть — по традиции банками с огурцами сбили украинские бабушки. А потом заходишь на другие порталы и читаешь: "Как сообщают украинские СМИ, ВСУ испытывает все более заметный дефицит кадров, территориальные центры пополнения "охотятся" на молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, на улицах, в спортивных залах и даже в санаториях".bronek_pierdola: "Сбито 90 из 40 дронов, 2500 танков, 3988 БТР и 3 миллиона солдат, браво, бандеровцы".bieniek.d: "Как же мне нравятся украинцы! Их дроны отличаются 130% эффективностью и долетают до Сирии, украинские ракеты ПВО в случае промаха не падают на землю, а растворяются в облаках. А максимум, на что способны русские баллистические ракеты, это взорваться где-нибудь в зарослях морковки".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240801/zapad-850602226.html
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всу, дроны, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, дроны, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:00 01.08.2024 (обновлено: 17:09 01.08.2024)
 
"Как обычно, банками с огурцами". Поляки высмеяли украинские ПВО

Gazeta: Киев атаковали российские дроны, читатели прокомментировали эффективность ВСУ

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В ночь на 31 июля Киев был массированно атакован российскими дронами. По сообщениям украинских властей, все беспилотники были ликвидированы. Читатели польского издания Gazeta прокомментировали сомнительные заявления украинской верхушки.
Глава администрации Киева Сергей Попко сообщил, что за ночь ВСУ сбили более 40 российских БПЛА. Это, по словам городского управления, была одна из самых массированных атак россиян. Утверждается, что одновременно с налетом дронов российская армия атаковала несколько городов в Днепропетровской области.
Читатели издания не оставили ситуацию без комментариев:
podkarpacki.lord: "Если послушать украинцев, то они уже давно в Москве. Впрочем, это правда: они там кладут плитку и штукатурят стены".
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twoj.zly.aniol: "Как обычно, уничтожили больше, чем прилетело. Часть — по традиции банками с огурцами сбили украинские бабушки. А потом заходишь на другие порталы и читаешь: "Как сообщают украинские СМИ, ВСУ испытывает все более заметный дефицит кадров, территориальные центры пополнения "охотятся" на молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, на улицах, в спортивных залах и даже в санаториях".
bronek_pierdola: "Сбито 90 из 40 дронов, 2500 танков, 3988 БТР и 3 миллиона солдат, браво, бандеровцы".
bieniek.d: "Как же мне нравятся украинцы! Их дроны отличаются 130% эффективностью и долетают до Сирии, украинские ракеты ПВО в случае промаха не падают на землю, а растворяются в облаках. А максимум, на что способны русские баллистические ракеты, это взорваться где-нибудь в зарослях морковки".
Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на УкраинеВСУдроныУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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