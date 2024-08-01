https://1prime.ru/20240801/youtube-850606860.html

Число жалоб на работу YouTube в России выросло втрое

Число жалоб на работу YouTube в России выросло втрое - 01.08.2024, ПРАЙМ

Число жалоб на работу YouTube в России выросло втрое

Количество жалоб на работу YouTube на территории РФ к вечеру четверга увеличилось в три раза. За прошедшие сутки до 18.10 по московскому времени таких жалоб... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:25+0300

2024-08-01T18:25+0300

2024-08-01T18:36+0300

youtube

россия

сбой

жалобы

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Количество жалоб на работу YouTube на территории РФ к вечеру четверга увеличилось в три раза. За прошедшие сутки до 18.10 по московскому времени таких жалоб было зафиксировано десять тысяч. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Из данных сервиса также следует, что четверть жалоб от указанного выше числа поступает из Москвы. В лидерах по жалобам также находятся Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Новосибирская области. В ночь на четверг около 1.00 по московскому времени жители РФ стали сообщать о сбоях в работе YouTube. К обеду количество жалоб превысило три тысячи. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки видеохостинга на персональных компьютерах может снизиться на 70%. При этом мобильную связь данная мера пока не затронет, добавлял он. Позднее в Роскомнадзоре рассказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к РФ и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://1prime.ru/20240731/shtraf-850569907.html

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youtube, россия, сбой, жалобы