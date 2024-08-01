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В МИД высказались о взаимодействии по урегулированию на Украине
В МИД высказались о взаимодействии по урегулированию на Украине - 01.08.2024, ПРАЙМ
В МИД высказались о взаимодействии по урегулированию на Украине
Россия готова взаимодействовать со всеми, кто намерен содействовать урегулированию украинского кризиса с учетом интересов Москвы и нынешних реалий, заявила РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T07:35+0300
2024-08-01T07:35+0300
2024-08-01T07:36+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия готова взаимодействовать со всеми, кто намерен содействовать урегулированию украинского кризиса с учетом интересов Москвы и нынешних реалий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Комментируя недавний визит государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина в Киев, она подчеркнула, что его заявления "в целом идут в русле посреднической линии Ватикана". "С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям, рассматривая их как официальную позицию Святого Престола", - отметила представитель МИД. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день официальных запросов относительно визита в Россию Паролина не поступало."Диалог с Ватиканом продолжается. Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий", - заключила Захарова.
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украина, мария захарова, ватикан
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Мария Захарова, ВАТИКАН
В МИД высказались о взаимодействии по урегулированию на Украине
Захарова: Россия готова взаимодействовать по урегулированию на Украине с учетом реалий
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия готова взаимодействовать со всеми, кто намерен содействовать урегулированию украинского кризиса с учетом интересов Москвы и нынешних реалий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя недавний визит государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина в Киев, она подчеркнула, что его заявления "в целом идут в русле посреднической линии Ватикана".
"С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям, рассматривая их как официальную позицию Святого Престола", - отметила представитель МИД.
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По ее словам, по состоянию на сегодняшний день официальных запросов относительно визита в Россию Паролина не поступало.
"Диалог с Ватиканом продолжается. Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий", - заключила Захарова.