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На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240801/zapad-850602226.html
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину - 01.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
Россия при отказе западных стран от переговоров может взять под контроль еще больше украинских территорий. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:56+0300
2024-08-01T16:56+0300
спецоперация на украине
запад
украина
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территории
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия при отказе западных стран от переговоров может взять под контроль еще больше украинских территорий. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Президент России Владимир Путин 14 июня озвучил новые мирные предложения по урегулированию конфликта: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими, внеблоковая, безъядерная, демилитаризованная и денацифицированная Украина, отмена санкций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сейчас Запад, не давая Украине начать переговоры, толкает Россию еще больше на то, чтобы она одержала уверенную победу. &lt;…&gt; Это, может, например, включать в себя взятие под контроль Одессы", - сказал Бо.По его словам, Вооруженные силы России добьются того, что Киев будет вынужден пойти на переговоры. При этом, добавил Бо, нежелание Запада идти на мир обернется для Украины огромными потерями.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.
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запад, украина, нато, территории
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО, Территории
16:56 01.08.2024
 
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину

Экс-советник НАТО: РФ при необходимости освободит еще больше территорий Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия при отказе западных стран от переговоров может взять под контроль еще больше украинских территорий. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Президент России Владимир Путин 14 июня озвучил новые мирные предложения по урегулированию конфликта: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими, внеблоковая, безъядерная, демилитаризованная и денацифицированная Украина, отмена санкций.
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"Сейчас Запад, не давая Украине начать переговоры, толкает Россию еще больше на то, чтобы она одержала уверенную победу. <…> Это, может, например, включать в себя взятие под контроль Одессы", - сказал Бо.
По его словам, Вооруженные силы России добьются того, что Киев будет вынужден пойти на переговоры. При этом, добавил Бо, нежелание Запада идти на мир обернется для Украины огромными потерями.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16
14:11
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАНАТОТерритории
 
 
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