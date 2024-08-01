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В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины
В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины - 01.08.2024, ПРАЙМ
В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины
Тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов рухнувшей части дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:34+0300
2024-08-01T17:34+0300
2024-08-01T17:34+0300
происшествия
обрушение дома
пострадавшие
погибшие
мчс россии
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов рухнувшей части дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.Два подъезда пятиэтажного дома рухнули в Нижнем Тагиле в четверг после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания. Согласно последним данным ведомства из-за ЧП пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.
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обрушение дома, пострадавшие, погибшие, мчс россии
Происшествия, обрушение дома, пострадавшие, погибшие, МЧС России
В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины
МЧС: тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов рухнувшей части дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Два подъезда пятиэтажного дома рухнули в Нижнем Тагиле в четверг после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания.
Согласно последним данным ведомства из-за ЧП пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.
Трое пострадавших при ЧП во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии