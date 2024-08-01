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В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины

В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины - 01.08.2024, ПРАЙМ

В Нижнем Тагиле из-под завалов рухнувшей части дома извлекли тело женщины

Тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов рухнувшей части дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:34+0300

2024-08-01T17:34+0300

2024-08-01T17:34+0300

происшествия

обрушение дома

пострадавшие

погибшие

мчс россии

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов рухнувшей части дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.Два подъезда пятиэтажного дома рухнули в Нижнем Тагиле в четверг после взрыва газовоздушной смеси, при этом обошлось без возгорания. Согласно последним данным ведомства из-за ЧП пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

обрушение дома, пострадавшие, погибшие, мчс россии