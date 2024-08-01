https://1prime.ru/20240801/zaym-850581735.html

Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам

Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам - 01.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам

Средние суммы микрозаймов, запрашиваемых в российских городах на содержание автомобиля, в январе-июле 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T05:30+0300

2024-08-01T05:30+0300

2024-08-01T05:30+0300

экономика

займы

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средние суммы микрозаймов, запрашиваемых в российских городах на содержание автомобиля, в январе-июле 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сильнее всего в Москве – на 24,1%, до 20,88 тысячи рублей, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman… проанализировал динамику изменения по сектору МФО средней запрашиваемой суммы займа с целью трат на содержание автомобиля… Наибольшая динамика прироста средней запрашиваемой суммы по таким займам зафиксирована в Москве. В январе-июле 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года показатель вырос на 24,1% - с 16,82 тысячи рублей до 20,88 тысячи рублей", - говорится в исследовании. В топ-5 городов по интенсивности динамики прироста средней запрашиваемой суммы займа вошли также Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Челябинск. Рост показателя в Санкт-Петербурге составил 22,4% - с 14,55 тысячи рублей до 17,81 тысячи рублей. Чуть меньшими темпами показатель рос в Краснодаре - на 21,9% (с 15,21 тысячи рублей до 18,54 тысячи рублей), в Казани - на 21,3% (с 13,98 тысячи рублей до 16,96 тысячи рублей). В Челябинске рост составил 20,7%, с 13,35 тысячи рублей до 16,12 тысячи рублей. В исследовании поясняется, что возросшая потребность в заемных средствах на содержание автомобилей связана с общим ростом стоимости их обслуживания на фоне подорожания соответствующих услуг. Для такого мегаполиса, как Москва, и в целом для крупных городов характерна повышенная интенсивность эксплуатации автотранспорта. Это влечет за собой необходимость более частого обслуживания. Кроме того, в крупных городах, как правило, больше автомобилей европейских производителей, запчасти и ремонт которых обходятся дороже. "Также сказывается фактор роста среднего возраста автомобилей в России: по данным аналитического агентства "Автостат", по состоянию на начало 2024 года он составил 15,2 года. Это учащает периодичность обслуживания и стоимость вложений", - добавил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

https://1prime.ru/20240723/mfo-850363830.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

займы, авто