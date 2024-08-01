https://1prime.ru/20240801/zaym-850581735.html
Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам
Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам - 01.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам
Средние суммы микрозаймов, запрашиваемых в российских городах на содержание автомобиля, в январе-июле 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T05:30+0300
2024-08-01T05:30+0300
2024-08-01T05:30+0300
экономика
займы
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средние суммы микрозаймов, запрашиваемых в российских городах на содержание автомобиля, в январе-июле 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сильнее всего в Москве – на 24,1%, до 20,88 тысячи рублей, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman… проанализировал динамику изменения по сектору МФО средней запрашиваемой суммы займа с целью трат на содержание автомобиля… Наибольшая динамика прироста средней запрашиваемой суммы по таким займам зафиксирована в Москве. В январе-июле 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года показатель вырос на 24,1% - с 16,82 тысячи рублей до 20,88 тысячи рублей", - говорится в исследовании. В топ-5 городов по интенсивности динамики прироста средней запрашиваемой суммы займа вошли также Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Челябинск. Рост показателя в Санкт-Петербурге составил 22,4% - с 14,55 тысячи рублей до 17,81 тысячи рублей. Чуть меньшими темпами показатель рос в Краснодаре - на 21,9% (с 15,21 тысячи рублей до 18,54 тысячи рублей), в Казани - на 21,3% (с 13,98 тысячи рублей до 16,96 тысячи рублей). В Челябинске рост составил 20,7%, с 13,35 тысячи рублей до 16,12 тысячи рублей. В исследовании поясняется, что возросшая потребность в заемных средствах на содержание автомобилей связана с общим ростом стоимости их обслуживания на фоне подорожания соответствующих услуг. Для такого мегаполиса, как Москва, и в целом для крупных городов характерна повышенная интенсивность эксплуатации автотранспорта. Это влечет за собой необходимость более частого обслуживания. Кроме того, в крупных городах, как правило, больше автомобилей европейских производителей, запчасти и ремонт которых обходятся дороже. "Также сказывается фактор роста среднего возраста автомобилей в России: по данным аналитического агентства "Автостат", по состоянию на начало 2024 года он составил 15,2 года. Это учащает периодичность обслуживания и стоимость вложений", - добавил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.
https://1prime.ru/20240723/mfo-850363830.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
займы, авто
Раскрыта динамика роста суммы займов на содержание авто по регионам
Наибольший рост средней суммы займов на содержание авто в 2024 году отмечен в Москве
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Средние суммы микрозаймов, запрашиваемых в российских городах на содержание автомобиля, в январе-июле 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сильнее всего в Москве – на 24,1%, до 20,88 тысячи рублей, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman… проанализировал динамику изменения по сектору МФО средней запрашиваемой суммы займа с целью трат на содержание автомобиля… Наибольшая динамика прироста средней запрашиваемой суммы по таким займам зафиксирована в Москве. В январе-июле 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года показатель вырос на 24,1% - с 16,82 тысячи рублей до 20,88 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
В топ-5 городов по интенсивности динамики прироста средней запрашиваемой суммы займа вошли также Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Челябинск. Рост показателя в Санкт-Петербурге составил 22,4% - с 14,55 тысячи рублей до 17,81 тысячи рублей. Чуть меньшими темпами показатель рос в Краснодаре - на 21,9% (с 15,21 тысячи рублей до 18,54 тысячи рублей), в Казани - на 21,3% (с 13,98 тысячи рублей до 16,96 тысячи рублей). В Челябинске рост составил 20,7%, с 13,35 тысячи рублей до 16,12 тысячи рублей.
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты
В исследовании поясняется, что возросшая потребность в заемных средствах на содержание автомобилей связана с общим ростом стоимости их обслуживания на фоне подорожания соответствующих услуг. Для такого мегаполиса, как Москва, и в целом для крупных городов характерна повышенная интенсивность эксплуатации автотранспорта. Это влечет за собой необходимость более частого обслуживания. Кроме того, в крупных городах, как правило, больше автомобилей европейских производителей, запчасти и ремонт которых обходятся дороже.
"Также сказывается фактор роста среднего возраста автомобилей в России: по данным аналитического агентства "Автостат", по состоянию на начало 2024 года он составил 15,2 года. Это учащает периодичность обслуживания и стоимость вложений", - добавил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.