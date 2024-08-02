https://1prime.ru/20240802/avtomobil-850618598.html

В России начались продажи внедорожника Lexus LX 2024 года

В России начались продажи внедорожника Lexus LX 2024 года - 02.08.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи внедорожника Lexus LX 2024 года

В некоторых дилерских центрах для покупки стал доступен внедорожник Lexus LX 2024 года, сообщает автомобильное издание SpeedMe. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:37+0300

2024-08-02T10:37+0300

2024-08-02T10:37+0300

lexus

авторынок рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/02/850618111_9:0:1431:800_1920x0_80_0_0_b9439d6363a4f4cdf39f6b7200338d23.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В некоторых дилерских центрах для покупки стал доступен внедорожник Lexus LX 2024 года, сообщает автомобильное издание SpeedMe.Внедорожник предлагается в трех комплектациях - Luxury, Luxury+ и F Sport, каждая из которых имеет свои функциональные особенности. Lexus LX доступен с автоматической коробкой передач и двумя моторами: бензиновым двигателем на 3,5 литра мощностью 415 л.с. и дизельным двигателем объемом 3,4 литра на 299 л.с.Комплектация Luxury отличается рядом технологий, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности водителя и пассажиров. В этой версии включены опции ионизации воздуха, подогрева руля. Внедорожник отличается светодиодными фарами, а также улучшенной системой управляемости.В Luxury+ входят расширенные возможности. Например, автомобиль оснащен светодиодными задними фарами, подогревом лобового стекла, динамическим круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. Салон оборудован сидениями с электрической регулировкой и высококачественной аудиосистемой Mark Levinson с 25 динамиками.Комплектация F Sport отмечена элементами дизайна и функциональным оснащением. Среди удобств, например, спортивные сиденья и алюминиевые накладки на педали. Спортивный внедорожник также оснащен системой блокировки заднего дифференциала и легкосплавными дисками.Цена на комплектацию Luxury стартует от 19,6 миллионов рублей, Luxury+ - от 22,5 миллионов рублей, а F Sport - от 24,34 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lexus, авторынок рф