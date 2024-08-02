https://1prime.ru/20240802/avtovaz-850625599.html
"Терпи и решай вопросы". Эксперт оценил зависимость "АвтоВАЗа" от Китая
"Терпи и решай вопросы". Эксперт оценил зависимость "АвтоВАЗа" от Китая - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Терпи и решай вопросы". Эксперт оценил зависимость "АвтоВАЗа" от Китая
"АвтоВАЗ" во многом зависит от поставок китайских запчастей. Китай - наиболее сбалансированная и бюджетная зона производства, поэтому в случае остановки... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T14:03+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" во многом зависит от поставок китайских запчастей. Китай - наиболее сбалансированная и бюджетная зона производства, поэтому в случае остановки поставок будет сложно найти замену, рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр изданию НСН."Мы достаточно в высокой степени зависим от китайского автопрома. Часть узлов и агрегатов поставляется китайцами. Мы пока их производить не можем, насколько скоро сможем — неизвестно. Непонятно, хватит ли у нас сил, мощностей, объемов, чтобы достигнуть более низкой себестоимости", - подчеркнул Хайцеэр. Он также уточнил, что в России нет заводов по производству рулей с подушками безопасности, многочисленных электронных узлов и агрегатов, вариаторов, автоматических коробок. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет смысла жаловаться на партнера: "Ну а жаловаться “АвтоВАЗ” может только на себя — если уж поставил себя в такую зависимость, терпи и решай вопросы. Это самостоятельное, взрослое, экономически обособленное предприятие".Вице-президент также указал на то, что заводу будет сложно найти другого партнера с таким же потенциалом, как у китайских производителей. Так, например, он подчеркнул, что нельзя рассчитывать на страны Ближнего Востока, так как у них "свой путь, свои модели автомобилей, причем достаточно архаичные".Ранее крупнейший автомобильный производитель в России сообщал о трудностях, которые завод испытывает в связи с задержками поставок некоторых комплектующих. Несмотря на то, что проблемы пока удается успешно решать, в перспективе это может привести к частичной остановке производства.
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автоваз, китай, россия
"Терпи и решай вопросы". Эксперт оценил зависимость "АвтоВАЗа" от Китая
НСН: "АвтоВАЗ" вряд ли сможет найти замену китайским партнерам
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ.
"АвтоВАЗ" во многом зависит от поставок китайских запчастей. Китай - наиболее сбалансированная и бюджетная зона производства, поэтому в случае остановки поставок будет сложно найти замену, рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр изданию НСН
.
"Мы достаточно в высокой степени зависим от китайского автопрома. Часть узлов и агрегатов поставляется китайцами. Мы пока их производить не можем, насколько скоро сможем — неизвестно. Непонятно, хватит ли у нас сил, мощностей, объемов, чтобы достигнуть более низкой себестоимости", - подчеркнул Хайцеэр.
Он также уточнил, что в России нет заводов по производству рулей с подушками безопасности, многочисленных электронных узлов и агрегатов, вариаторов, автоматических коробок. Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет смысла жаловаться на партнера: "Ну а жаловаться “АвтоВАЗ” может только на себя — если уж поставил себя в такую зависимость, терпи и решай вопросы. Это самостоятельное, взрослое, экономически обособленное предприятие".
Вице-президент также указал на то, что заводу будет сложно найти другого партнера с таким же потенциалом, как у китайских производителей. Так, например, он подчеркнул, что нельзя рассчитывать на страны Ближнего Востока, так как у них "свой путь, свои модели автомобилей, причем достаточно архаичные".
В России в июле увеличились продажи автомобилей Ladа
Ранее крупнейший автомобильный производитель в России сообщал о трудностях, которые завод испытывает в связи с задержками поставок некоторых комплектующих. Несмотря на то, что проблемы пока удается успешно решать, в перспективе это может привести к частичной остановке производства.