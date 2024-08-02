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Продажи электромобилей в лизинг удвоились в первом полугодии - 02.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240802/elektromobili-850614164.html
Продажи электромобилей в лизинг удвоились в первом полугодии
Продажи электромобилей в лизинг удвоились в первом полугодии - 02.08.2024, ПРАЙМ
Продажи электромобилей в лизинг удвоились в первом полугодии
Продажи электромобилей в лизинг, по данным компании "Европлан", выросли по итогам первого полугодия в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T07:20+0300
2024-08-02T07:20+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в лизинг, по данным компании "Европлан", выросли по итогам первого полугодия в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в компании. "По данным лизинговой компании "Европлан", продажи электрокаров в первом полугодии 2024 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в компании. Там добавили, что лидером продаж в лизинг стал отечественный электрокар Evolute. Он занял долю в 41% в сегменте электрокаров. "Спрос могла спровоцировать льготная программа лизинга Минпромторга РФ, компенсирующая 35% от стоимости автомобиля на электротяге, но не более 925 тысяч рублей", - подчеркнули в "Европлане". В топ-3 по продажам электрических автомобилей также вошли марки Zeekr (доля в сегменте 23%) и "Амберавто" (9%). "Европлан" активно финансирует приобретение электромобилей в лизинг: c 2020 года продажи выросли в 3 раза. Активную поддержку продаж также оказывает льготная программа лизинга Минпромторга РФ, в которой участвует наша компания. Дополнительно стимулировать развитие направления может развитие инфраструктуры - строительство достаточного объема зарядных устройств в городах и на трассах", - прокомментировал директор по продажам "Европлана" Иван Коровников. Лизинговая компания "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. В текущем году "Европлан" провел успешное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и является в настоящее время единственной лизинговой компанией на российском рынке акций.
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авто, электромобили
Экономика, Авто, электромобили
07:20 02.08.2024
 
Продажи электромобилей в лизинг удвоились в первом полугодии

"Европлан": продажи электромобилей в лизинг выросли в два раза в первом полугодии

Электромобиль
Электромобиль
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в лизинг, по данным компании "Европлан", выросли по итогам первого полугодия в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили РИА Новости в компании.
"По данным лизинговой компании "Европлан", продажи электрокаров в первом полугодии 2024 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в компании.
Там добавили, что лидером продаж в лизинг стал отечественный электрокар Evolute. Он занял долю в 41% в сегменте электрокаров.
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"Спрос могла спровоцировать льготная программа лизинга Минпромторга РФ, компенсирующая 35% от стоимости автомобиля на электротяге, но не более 925 тысяч рублей", - подчеркнули в "Европлане".
В топ-3 по продажам электрических автомобилей также вошли марки Zeekr (доля в сегменте 23%) и "Амберавто" (9%).
"Европлан" активно финансирует приобретение электромобилей в лизинг: c 2020 года продажи выросли в 3 раза. Активную поддержку продаж также оказывает льготная программа лизинга Минпромторга РФ, в которой участвует наша компания. Дополнительно стимулировать развитие направления может развитие инфраструктуры - строительство достаточного объема зарядных устройств в городах и на трассах", - прокомментировал директор по продажам "Европлана" Иван Коровников.
Лизинговая компания "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. В текущем году "Европлан" провел успешное первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и является в настоящее время единственной лизинговой компанией на российском рынке акций.
 
ЭкономикаАвтоэлектромобили
 
 
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