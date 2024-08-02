https://1prime.ru/20240802/kredit-850634888.html

СФ одобрил закон о выводе с рынка недобросовестных кредитных кооперативов

СФ одобрил закон о выводе с рынка недобросовестных кредитных кооперативов - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о выводе с рынка недобросовестных кредитных кооперативов

Сенаторы одобрили закон, позволяющий Банку России оперативно приостанавливать деятельность недобросовестных потребительских кредитных кооперативов (КПК) и... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T18:47+0300

2024-08-02T18:47+0300

2024-08-02T18:47+0300

экономика

россия

совет федерации

кредит

кредитные кооперативы

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий Банку России оперативно приостанавливать деятельность недобросовестных потребительских кредитных кооперативов (КПК) и выводить их с рынка. Документ предоставляет ЦБ возможность при наличии серьезных нарушений законодательства и установленных требований исключать сведения о КПК из реестра таких кооперативов. После этого при наличии у КПК признаков несостоятельности ЦБ вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Кредитный кооператив будет вправе обжаловать действия Банка России в судебном порядке. После исключения из реестра кооператив в течение не более чем 360 дней обязан полностью вернуть своим членам (пайщикам) привлеченные от них средства. Если он этого не сделает, то общим собранием членов (пайщиков) должно быть принято решение о его ликвидации, либо при наличии признаков несостоятельности КПК должен инициировать процедуру своего банкротства. Также уточняются особенности реорганизации КПК. При этом вводится прямой запрет на реорганизацию кредитного кооператива в форме преобразования. С восьми до пяти сокращается количество действующих для них финансовых нормативов. Для КПК будут действовать нормативы: достаточности собственных средств; текущей ликвидности; максимального размера риска на одного члена (пайщика) или группу связанных членов кооператива (пайщиков); сбалансированности деятельности; долгосрочной ликвидности. Это изменение начнет действовать через два года после вступления закона в силу. Юрлицам, которые не являются кредитными кооперативами, запрещается заниматься организацией финансовой взаимопомощи своим членам в рамках закона "О кредитной кооперации". При наличии у КПК обязательств перед своими членами (пайщиками) по договорам займа и договорам передачи личных сбережений, такой кооператив будет обязан сформировать резервный фонд в размере не менее 5% общей задолженности по таким обязательствам. Резервный фонд кредитного кооператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) только в случае ликвидации КПК. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20240613/aktivy-849126305.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет федерации, кредит, кредитные кооперативы