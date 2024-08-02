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Киев столкнулся с сопротивлением, пытаясь повысить налоги для обороны
Киев столкнулся с сопротивлением, пытаясь повысить налоги для обороны - 02.08.2024, ПРАЙМ
Киев столкнулся с сопротивлением, пытаясь повысить налоги для обороны
Украина планирует увеличить налоги для финансирования военных расходов, однако бизнес и западные союзники подвергли критике соответствующий законопроект, пишет... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:20+0300
2024-08-02T12:20+0300
2024-08-02T12:20+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украина планирует увеличить налоги для финансирования военных расходов, однако бизнес и западные союзники подвергли критике соответствующий законопроект, пишет американское издание Politico.Вместо повышения налогового бремени для законопослушных предприятий спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер призывает к реформированию таможни и борьбе с "серыми" рынками.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ходе встречи представителей бизнеса с правительством Украины стороны не смогли достичь соглашения. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал повышение налогов "болезненным, но необходимым".Сейчас Украине требуется увеличить доходы на 500 миллиардов гривен. 60% этих средств пойдут на зарплату военным, 40% - на оружие.Торгово-промышленная палата Украины заявила, что дополнительное налогово-бюджетное давление на украинский бизнес в нынешних условиях делает невозможной экономическую стабильность.Министр финансов Сергей Марченко заявил о необходимости принятия решения о повышении налогов к сентябрю. "Вопрос получения этих средств — абсолютная необходимость. От этого зависит сама обороноспособность государства", — сказал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США
Киев столкнулся с сопротивлением, пытаясь повысить налоги для обороны
Politico: украинский бизнес выступил против роста налогов для военных нужд
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
Украина планирует увеличить налоги для финансирования военных расходов, однако бизнес и западные союзники подвергли критике соответствующий законопроект, пишет американское издание Politico
.
Вместо повышения налогового бремени для законопослушных предприятий спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер призывает к реформированию таможни и борьбе с "серыми" рынками.
В ходе встречи представителей бизнеса с правительством Украины стороны не смогли достичь соглашения. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал повышение налогов "болезненным, но необходимым".
Киев исчерпал источники для финансирования ВСУ, сообщил Минфин Украины
Сейчас Украине требуется увеличить доходы на 500 миллиардов гривен. 60% этих средств пойдут на зарплату военным, 40% - на оружие.
Торгово-промышленная палата Украины заявила, что дополнительное налогово-бюджетное давление на украинский бизнес в нынешних условиях делает невозможной экономическую стабильность.
Министр финансов Сергей Марченко заявил о необходимости принятия решения о повышении налогов к сентябрю. "Вопрос получения этих средств — абсолютная необходимость. От этого зависит сама обороноспособность государства", — сказал он.