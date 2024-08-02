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СМИ: ЕК рекомендует Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из России

СМИ: ЕК рекомендует Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из России - 02.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЕК рекомендует Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из России

Европейская комиссия дала совет Венгрии и Словакии отказаться от поставок нефти из России и приступить к поиску иных источников в ответ на жалобу, что Киев... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T06:48+0300

2024-08-02T06:48+0300

2024-08-02T06:48+0300

энергетика

венгрия

словакия

российская нефть

украина

санкции против рф

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия дала совет Венгрии и Словакии отказаться от поставок нефти из России и приступить к поиску иных источников в ответ на жалобу, что Киев блокирует нефтепоставки из РФ, пишет Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара Еврокомиссии по торговле Валдиса Домбровскиса. Братислава и Будапешт 22 июля направили обращение в Еврокомиссию из-за действий украинских властей, остановивших транзит нефти российского "Лукойла" через свою территорию. Представитель Еврокомиссии заявила в четверг, что поставки нефти в Словакию и Венгрию были компенсированы другими поставщиками. ЕК в связи с этим отказалась организовывать по этому вопросу срочные консультации. "Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива", - сообщил еврокомиссар в ответе, направленном в Будапешт и Братиславу.Домбровскис сообщил, что в ходе встречи представителей всех государств, входящих в Евросоюз, которая прошла на минувшей неделе, "значительное число... задалось вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты". Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что страна перестала получать нефть из-за остановки Киевом ее транзита. В ведомстве сообщили, что "Лукойл" внесли на Украине в список санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от России она не зависит. В Кремле отмечали, что не сомневаются, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, отвечающими за транзит нефти.

https://1prime.ru/20240731/tranzit-850579460.html

венгрия

словакия

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венгрия, словакия, российская нефть, украина, санкции против рф