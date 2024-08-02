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FT: Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от нефти из РФ
FT: Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от нефти из РФ - 02.08.2024, ПРАЙМ
FT: Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от нефти из РФ
Посредством своих советов Словакии и Венгрии отказаться от российской нефти Еврокомиссия стремится наказать неудобных ей членов Европейского союза, которые не... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:45+0300
2024-08-02T10:45+0300
2024-08-02T11:52+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Посредством своих советов Словакии и Венгрии отказаться от российской нефти Еврокомиссия стремится наказать неудобных ей членов Европейского союза, которые не способны быстро и без убытков найти других импортеров. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев."Это такой инструмент политического и экономического давления на строптивых Венгрию и Словакию... Найти быстро альтернативу российским углеводородам, во-первых, непросто. А во-вторых, нужно иметь в виду, что все перерабатывающие предприятия, как правило, заточены под конкретную марку нефти, которую поставляет тот или иной поставщик", - сказал эксперт в беседе с изданием.Кроме того, по его словам, даже если страны найдут другой источник нефти, им необходимо будет перенастроить перерабатывающие заводы, что, несомненно, повлечет за собой убытки.Ковалев добавил, что подобные призывы Еврокомиссии обусловлены тем, что позиции Венгрии и Словакии идут вразрез с действующей риторикой ЕС. Поэтому он использует разные методы наказания "строптивость" Венгрии и Словакии.22 июля венгерское и словацкое правительства обратились в Европейскую комиссию по поводу действий Украины, которая приостановила поставки нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Позднее в четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками.
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Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Нефть
FT: Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от нефти из РФ
FT: Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из РФ
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Посредством своих советов Словакии и Венгрии отказаться от российской нефти Еврокомиссия стремится наказать неудобных ей членов Европейского союза, которые не способны быстро и без убытков найти других импортеров. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
"Это такой инструмент политического и экономического давления на строптивых Венгрию и Словакию... Найти быстро альтернативу российским углеводородам, во-первых, непросто. А во-вторых, нужно иметь в виду, что все перерабатывающие предприятия, как правило, заточены под конкретную марку нефти, которую поставляет тот или иной поставщик", - сказал эксперт в беседе с изданием.
В МИД Словакии прокомментировали приостановку поставок нефти "Лукойла"
Кроме того, по его словам, даже если страны найдут другой источник нефти, им необходимо будет перенастроить перерабатывающие заводы, что, несомненно, повлечет за собой убытки.
Ковалев добавил, что подобные призывы Еврокомиссии обусловлены тем, что позиции Венгрии и Словакии идут вразрез с действующей риторикой ЕС. Поэтому он использует разные методы наказания "строптивость" Венгрии и Словакии.
22 июля венгерское и словацкое правительства обратились в Европейскую комиссию по поводу действий Украины, которая приостановила поставки нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Позднее в четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками.