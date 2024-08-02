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Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии закупать нефть через Хорватию
Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии закупать нефть через Хорватию - 02.08.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии закупать нефть через Хорватию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии о замещении остановленных Киевом поставок российской... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:33+0300
2024-08-02T11:33+0300
2024-08-02T11:43+0300
энергетика
российская нефть
транзит российской нефти
петер сийярто
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 2 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии о замещении остановленных Киевом поставок российской нефти транзитом через Хорватию. По его словам, Загреб не является надежным транзитным партнером, так как в пять раз увеличил пошлину. Словакия и Венгрия 22 июля пожаловались в ЕК на действия Украины, которая прекратила поставки нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Дело в том, что там внесли "Лукойл" в санкционный список. В четверг представитель Еврокомиссии отказалась проводить обсуждение этого вопроса, пояснив, что недобор нефти был компенсирован из других источников. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщила, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники."Хорватия просто не является надежной транзитной страной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Свою позицию он объяснил тем, что с момента начала конфликта на Украине стоимость транзита нефти увеличилась в пять раз по сравнению со средней рыночной. "Она ненадежна, потому что сделала для MOL невозможным долгосрочное использование транспортных мощностей", - добавил он. По мнению министра, прекращение доступа нефти с востока оставит Венгрию и Словакию во власти транзитера, на которого нельзя положиться.Сийярто усомнился, что одновременное предложение Домбровскиса и письмо премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в ЕК о преимуществах хорватского транзита является "случайным совпадением". Речь идет о согласованной в Брюсселе акции, считает он.Пиьсмо Домбровскиса Сийярто охарактеризовал как "скандальное" и добавил, что приведенные там данные о максимальной мощности хорватского нефтепровода "никто никогда не подтверждал".В Кремле назвали ситуацию с перебоями поставок нефти через Украину в Европу критичной, однако повлиять на это Москва не может. Вряд ли у нее есть возможности для диалога с украинскими транзитерами, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением Запада, которому просто не хватает мужества признать неэффективность такой тактики. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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российская нефть, транзит российской нефти, петер сийярто, еврокомиссия
Энергетика, российская нефть, транзит российской нефти, Петер Сийярто, Еврокомиссия
Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии закупать нефть через Хорватию
Сийярто о предложении ЕК закупать нефть через Хорватию: это ненадежный транзитер
БУДАПЕШТ, 2 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал идею Еврокомиссии о замещении остановленных Киевом поставок российской нефти транзитом через Хорватию. По его словам, Загреб не является надежным транзитным партнером, так как в пять раз увеличил пошлину.
Словакия и Венгрия 22 июля пожаловались в ЕК на действия Украины, которая прекратила поставки нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Дело в том, что там внесли "Лукойл" в санкционный список.
В четверг представитель Еврокомиссии отказалась проводить обсуждение этого вопроса, пояснив, что недобор нефти был компенсирован из других источников. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщила, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.
"Хорватия просто не является надежной транзитной страной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Свою позицию он объяснил тем, что с момента начала конфликта на Украине стоимость транзита нефти увеличилась в пять раз по сравнению со средней рыночной.
"Она ненадежна, потому что сделала для MOL невозможным долгосрочное использование транспортных мощностей", - добавил он.
По мнению министра, прекращение доступа нефти с востока оставит Венгрию и Словакию во власти транзитера, на которого нельзя положиться.
Сийярто усомнился, что одновременное предложение Домбровскиса и письмо премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в ЕК о преимуществах хорватского транзита является "случайным совпадением". Речь идет о согласованной в Брюсселе акции, считает он.
Пиьсмо Домбровскиса Сийярто охарактеризовал как "скандальное" и добавил, что приведенные там данные о максимальной мощности хорватского нефтепровода "никто никогда не подтверждал".
СМИ: ЕК рекомендует Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из России
В Кремле назвали ситуацию с перебоями поставок нефти через Украину в Европу критичной, однако повлиять на это Москва не может. Вряд ли у нее есть возможности для диалога с украинскими транзитерами, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением Запада, которому просто не хватает мужества признать неэффективность такой тактики. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская