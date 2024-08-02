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В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg
Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg данных. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:20+0300
2024-08-02T17:20+0300
2024-08-02T17:20+0300
энергетика
россия
нефть
бурение
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg данных.Отмечается, что подобная динамика может быть обусловлена соглашением ОПЕК+, направленным на стабилизацию мирового нефтяного рынка. Согласно статье, до октября уровень добычи в России прогнозируется на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки. Осенью государство начнет отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.Как, в свою очередь, рассказал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, на замедление темпов бурения также могло сказаться снижение нагрузки на НПЗ. По его словам, в текущем году можно ожидать уменьшение совокупного объема бурения в России, однако в следующем году он снова вырастет.
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россия, нефть, бурение
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, бурение
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg
Bloomberg узнал, что бурение нефтяных скважин в России сократилось
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ.
Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg
данных.
Отмечается, что подобная динамика может быть обусловлена соглашением ОПЕК+, направленным на стабилизацию мирового нефтяного рынка.
Согласно статье, до октября уровень добычи в России прогнозируется на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки. Осенью государство начнет отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.
Как, в свою очередь, рассказал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, на замедление темпов бурения также могло сказаться снижение нагрузки на НПЗ. По его словам, в текущем году можно ожидать уменьшение совокупного объема бурения в России, однако в следующем году он снова вырастет.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель