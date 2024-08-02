Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240802/neft-850631953.html
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg
Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg данных. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:20+0300
2024-08-02T17:20+0300
энергетика
россия
нефть
бурение
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/01/835720143_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_27d49ece26e180e1e4778245f660cf9f.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg данных.Отмечается, что подобная динамика может быть обусловлена соглашением ОПЕК+, направленным на стабилизацию мирового нефтяного рынка. Согласно статье, до октября уровень добычи в России прогнозируется на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки. Осенью государство начнет отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.Как, в свою очередь, рассказал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, на замедление темпов бурения также могло сказаться снижение нагрузки на НПЗ. По его словам, в текущем году можно ожидать уменьшение совокупного объема бурения в России, однако в следующем году он снова вырастет.
https://1prime.ru/20240802/neft-850631679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/01/835720143_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1cdb3765a622cf1f7b5acbb5e1337431.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, бурение
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, бурение
17:20 02.08.2024
 
В России сократилось бурение нефтяных скважин, пишет Bloomberg

Bloomberg узнал, что бурение нефтяных скважин в России сократилось

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в России существенно снизили темпы бурения в сравнении с прошлогодним рекордом, следует из опубликованных Bloomberg данных.
Отмечается, что подобная динамика может быть обусловлена соглашением ОПЕК+, направленным на стабилизацию мирового нефтяного рынка.
Согласно статье, до октября уровень добычи в России прогнозируется на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки. Осенью государство начнет отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.
Как, в свою очередь, рассказал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, на замедление темпов бурения также могло сказаться снижение нагрузки на НПЗ. По его словам, в текущем году можно ожидать уменьшение совокупного объема бурения в России, однако в следующем году он снова вырастет.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель
17:13
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьбурение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала