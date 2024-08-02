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"Граничит с извращениями". Песков высказался об Олимпиаде

"Граничит с извращениями". Песков высказался об Олимпиаде - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Граничит с извращениями". Песков высказался об Олимпиаде

Международное олимпийское движение девальвируется, становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые иногда граничат с извращениями, подчеркнул... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:00+0300

2024-08-02T13:00+0300

2024-08-02T13:16+0300

олимпиада

франция

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Международное олимпийское движение девальвируется, становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые иногда граничат с извращениями, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями", - заявил Песков на вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже.Ранее многие пользователи социальных сетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было "проявлением вопиющего неуважения к христианам". Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.* Экстремистское движение, запрещенное в России

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олимпиада, франция, дмитрий песков