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В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома
В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T06:16+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - отметил он. На время работ по удалению сбитой ракеты решено эвакуировать жильцов в место временного размещения."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - написал губернатор. В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, затем их отменили. По словам Развожаева, сбиты свыше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
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севастополь
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу девятиэтажного жилого дома
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - отметил он.
На время работ по удалению сбитой ракеты решено эвакуировать жильцов в место временного размещения.
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"После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - написал губернатор.
В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, затем их отменили. По словам Развожаева, сбиты свыше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.