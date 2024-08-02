https://1prime.ru/20240802/sevastopol-850613289.html

В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома

В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома

В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T06:16+0300

2024-08-02T06:16+0300

2024-08-02T06:26+0300

спецоперация на украине

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_0:151:3073:1880_1920x0_80_0_0_479edfde40c99574bb4666318c8fff2e.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - отметил он. На время работ по удалению сбитой ракеты решено эвакуировать жильцов в место временного размещения."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - написал губернатор. В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, затем их отменили. По словам Развожаева, сбиты свыше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.

https://1prime.ru/20240708/himars-849922844.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь