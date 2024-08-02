Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240802/sevastopol-850613289.html
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома
В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T06:16+0300
2024-08-02T06:26+0300
спецоперация на украине
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_0:151:3073:1880_1920x0_80_0_0_479edfde40c99574bb4666318c8fff2e.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - отметил он. На время работ по удалению сбитой ракеты решено эвакуировать жильцов в место временного размещения."После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - написал губернатор. В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, затем их отменили. По словам Развожаева, сбиты свыше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
https://1prime.ru/20240708/himars-849922844.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_183:0:2891:2031_1920x0_80_0_0_366c9fdfc5486eea8cf9e025f7c1b09d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ
06:16 02.08.2024 (обновлено: 06:26 02.08.2024)
 
В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу жилого дома

В Севастополе фугасная часть ракеты пробила крышу девятиэтажного жилого дома

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкАндреевский флаг поднят на подлодке "Запорожье" ВМС Украины
Андреевский флаг поднят на подлодке Запорожье ВМС Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Севастополе на техэтаже жилого дома обнаружена упавшая фугасная часть сбитой ракеты ATACMS, сейчас проводится эвакуация людей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу девятиэтажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал", - отметил он.
На время работ по удалению сбитой ракеты решено эвакуировать жильцов в место временного размещения.
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
ВС России уничтожили HIMARS, которые обстреляли Севастополь 23 июня
8 июля, 18:04
"После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - написал губернатор.
В ночь на пятницу в Севастополе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, затем их отменили. По словам Развожаева, сбиты свыше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала