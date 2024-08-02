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Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие

Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие - 02.08.2024, ПРАЙМ

Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает разрешение судебным приставам использовать огнестрельное оружие и физическую силу. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:23+0300

2024-08-02T11:23+0300

2024-08-02T11:23+0300

россия

совет федерации

судебные приставы

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает разрешение судебным приставам использовать огнестрельное оружие и физическую силу."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - сообщается в тексте документа. Так же уточняется, что приставам в тех же случаях разрешат применять физическую силу и специальные средства, в том числе перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники. Отмечается, что обо всех случаях применения силы приставы будут обязаны уведомлять старшего пристава и в течении суток предоставлять соответствующий рапорт. В том случае, если применения силы приставом обернулось ранением или смертью гражданина, сотрудник ФССП удет обязан сохранить место происшествия и уведомить прокурора и родственников россиянина в течение суток.

https://1prime.ru/20240710/vyezd--849987088.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет федерации, судебные приставы