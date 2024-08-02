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Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие
Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие - 02.08.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие
Совет Федерации одобрил закон, который предполагает разрешение судебным приставам использовать огнестрельное оружие и физическую силу. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:23+0300
2024-08-02T11:23+0300
россия
совет федерации
судебные приставы
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает разрешение судебным приставам использовать огнестрельное оружие и физическую силу."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - сообщается в тексте документа. Так же уточняется, что приставам в тех же случаях разрешат применять физическую силу и специальные средства, в том числе перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники. Отмечается, что обо всех случаях применения силы приставы будут обязаны уведомлять старшего пристава и в течении суток предоставлять соответствующий рапорт. В том случае, если применения силы приставом обернулось ранением или смертью гражданина, сотрудник ФССП удет обязан сохранить место происшествия и уведомить прокурора и родственников россиянина в течение суток.
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россия, совет федерации, судебные приставы
РОССИЯ, Совет Федерации, судебные приставы
11:23 02.08.2024
 
Совфед разрешил приставам использовать огнестрельное оружие

Совфед одобрил закон о праве приставов использовать огнестрельное оружие

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает разрешение судебным приставам использовать огнестрельное оружие и физическую силу.
"Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - сообщается в тексте документа.
Так же уточняется, что приставам в тех же случаях разрешат применять физическую силу и специальные средства, в том числе перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники. Отмечается, что обо всех случаях применения силы приставы будут обязаны уведомлять старшего пристава и в течении суток предоставлять соответствующий рапорт.
В том случае, если применения силы приставом обернулось ранением или смертью гражданина, сотрудник ФССП удет обязан сохранить место происшествия и уведомить прокурора и родственников россиянина в течение суток.
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