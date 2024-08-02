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"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:05+0300
2024-08-02T16:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В последние месяцы резко возросло число направлений, являющиеся критическими для Вооружённых сил Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."Еще три-четыре месяца назад было одно направление. А сейчас посмотрите: Покровское, Торецкое направления – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса", — отметил он.По словам полковника, положение украинских войск остаётся тяжёлым на Волчанском и Купянском направлениях. Стариков считает, что ситуация на фронте будет и дальше развиваться не в пользу ВСУ. По его мнению, российские войска вынуждают ВСУ перебрасывать соединения.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс же расположен к северу от Евгеновки и является одним из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
https://1prime.ru/20240802/slovakiya-850626635.html
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украина, всу, сво, войска
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, войска
16:05 02.08.2024
 
"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Стариков: ВСУ столкнулись с тактическим кризисом на многих направлениях

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В последние месяцы резко возросло число направлений, являющиеся критическими для Вооружённых сил Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
"Еще три-четыре месяца назад было одно направление. А сейчас посмотрите: Покровское, Торецкое направления – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса", — отметил он.
По словам полковника, положение украинских войск остаётся тяжёлым на Волчанском и Купянском направлениях. Стариков считает, что ситуация на фронте будет и дальше развиваться не в пользу ВСУ. По его мнению, российские войска вынуждают ВСУ перебрасывать соединения.
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14:39
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс же расположен к северу от Евгеновки и является одним из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВОвойска
 
 
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