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"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T16:05+0300

2024-08-02T16:05+0300

2024-08-02T16:05+0300

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В последние месяцы резко возросло число направлений, являющиеся критическими для Вооружённых сил Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."Еще три-четыре месяца назад было одно направление. А сейчас посмотрите: Покровское, Торецкое направления – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса", — отметил он.По словам полковника, положение украинских войск остаётся тяжёлым на Волчанском и Купянском направлениях. Стариков считает, что ситуация на фронте будет и дальше развиваться не в пользу ВСУ. По его мнению, российские войска вынуждают ВСУ перебрасывать соединения.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс же расположен к северу от Евгеновки и является одним из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.

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украина, всу, сво, войска