https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850635327.html

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ - 02.08.2024, ПРАЙМ

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Благодаря РЭБ Россия смогла снизить эффективность некоторых американских вооружений, которые применялись на территории Украины, пишет Washington Times. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T19:03+0300

2024-08-02T19:03+0300

2024-08-02T19:03+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Благодаря РЭБ Россия смогла снизить эффективность некоторых американских вооружений, которые применялись на территории Украины, пишет Washington Times."Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе, вследствие чего дорогостоящее американское оружие быстро устаревает и становится неэффективным. Но почему? США отстают, и наши враги это видят", — говорится в материале.Отмечается, что российские войска успешно атакуют и эффективно создают помехи во всём электромагнитном спектре. Автор статьи предупреждает, что недорогие беспилотники меняют представление о современных правилах ведения боев. В результате США могут столкнуться с катастрофическим поражением.10 июля газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщила, что российские войска постепенно улучшают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы перехватывать высокоточные боеприпасы. Это позволит им в будущем чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.

https://1prime.ru/20240802/zelenskiy-850633942.html

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украина, россия, сша, рэб