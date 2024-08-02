https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850636849.html

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии

Российские войска успешно приспосабливаются к условиям боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T21:23+0300

2024-08-02T21:23+0300

2024-08-02T22:01+0300

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска успешно приспосабливаются к условиям боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он отметил, что российские войска успешно адаптировали свою общую структуру к меняющимся условиям на местах. Они постоянно совершенствуют свою тактику и стратегию, и именно в этом они значительно превосходят Украину. Поэтому сейчас ВСУ терпят поражение.По словам полковника, украинской армии не хватает людей и техники. К тому же у киевского режима нет чёткой программы действий, доктрины и системы управления, которые помогли бы решить эти проблемы.Военный заключил, что если проанализировать пакеты военной помощи, которые Украина получила от западных стран, можно сказать, что украинская армия с точки зрения оснащения была уничтожена трижды.Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные успешно уничтожили три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также железнодорожные составы, перевозившие личный состав и боеприпасы Вооружённых Сил Украины. Согласно данным Минобороны, за сутки потери украинских войск составили около 1965 человек.

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украина, всу, сво