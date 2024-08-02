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"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
Российские войска успешно приспосабливаются к условиям боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T21:23+0300
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска успешно приспосабливаются к условиям боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он отметил, что российские войска успешно адаптировали свою общую структуру к меняющимся условиям на местах. Они постоянно совершенствуют свою тактику и стратегию, и именно в этом они значительно превосходят Украину. Поэтому сейчас ВСУ терпят поражение.По словам полковника, украинской армии не хватает людей и техники. К тому же у киевского режима нет чёткой программы действий, доктрины и системы управления, которые помогли бы решить эти проблемы.Военный заключил, что если проанализировать пакеты военной помощи, которые Украина получила от западных стран, можно сказать, что украинская армия с точки зрения оснащения была уничтожена трижды.Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные успешно уничтожили три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также железнодорожные составы, перевозившие личный состав и боеприпасы Вооружённых Сил Украины. Согласно данным Минобороны, за сутки потери украинских войск составили около 1965 человек.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
Экс-советник НАТО: Россия чрезвычайно сильна в умении адаптировать на поле боя
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Российские войска успешно приспосабливаются к условиям боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive
.
Он отметил, что российские войска успешно адаптировали свою общую структуру к меняющимся условиям на местах. Они постоянно совершенствуют свою тактику и стратегию, и именно в этом они значительно превосходят Украину. Поэтому сейчас ВСУ терпят поражение.
По словам полковника, украинской армии не хватает людей и техники. К тому же у киевского режима нет чёткой программы действий, доктрины и системы управления, которые помогли бы решить эти проблемы.
Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ
Военный заключил, что если проанализировать пакеты военной помощи, которые Украина получила от западных стран, можно сказать, что украинская армия с точки зрения оснащения была уничтожена трижды.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные успешно уничтожили три пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также железнодорожные составы, перевозившие личный состав и боеприпасы Вооружённых Сил Украины. Согласно данным Минобороны, за сутки потери украинских войск составили около 1965 человек.