https://1prime.ru/20240802/sud-850623105.html
Суд в Москве удовлетворил иск "Зарубежнефти"
Суд в Москве удовлетворил иск "Зарубежнефти" - 02.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве удовлетворил иск "Зарубежнефти"
Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскал около 58,1 миллиона долларов (около 5 миллиардов рублей по текущему... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:36+0300
2024-08-02T12:36+0300
2024-08-02T12:37+0300
зарубежнефть
иск
euroclear
российская нефть
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскал около 58,1 миллиона долларов (около 5 миллиардов рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения. Иск был заявлен о взыскании убытков, более подробно основания требований пока не приводятся. Суд ранее решил привлечь к спору в качестве третьего лица Росбанк. Арбитражный суд Москвы ранее принял к рассмотрению еще один иск АО "Зарубежнефть" к Euroclear Bank – о взыскании около 105 миллионов рублей убытков. В том деле истец просил принять обеспечительные меры в виде запрета Euroclear и АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) производить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и ареста денежных средств ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали. Само дело пока не рассмотрено. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.
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зарубежнефть, иск, euroclear, российская нефть
Зарубежнефть, иск, Euroclear, российская нефть
Суд в Москве удовлетворил иск "Зарубежнефти"
Суд в Москве взыскал с Euroclear $58,1 млн в пользу "Зарубежнефти"
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскал около 58,1 миллиона долларов (около 5 миллиардов рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения. Иск был заявлен о взыскании убытков, более подробно основания требований пока не приводятся. Суд ранее решил привлечь к спору в качестве третьего лица Росбанк.
Арбитражный суд Москвы ранее принял к рассмотрению еще один иск АО "Зарубежнефть" к Euroclear Bank – о взыскании около 105 миллионов рублей убытков. В том деле истец просил принять обеспечительные меры в виде запрета Euroclear и АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) производить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и ареста денежных средств ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали. Само дело пока не рассмотрено.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
"Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.