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СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии - 02.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
В Нидерландах забеспокоились, что украинские военные, которые лежат в местных больницах, могут быть переносчиками супербактерий, устойчивым к антибиотикам. Об... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:52+0300
2024-08-02T16:52+0300
2024-08-02T16:52+0300
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ГААГА, 2 авг - ПРАЙМ. В Нидерландах забеспокоились, что украинские военные, которые лежат в местных больницах, могут быть переносчиками супербактерий, устойчивым к антибиотикам. Об этом сообщает издание Telegraaf."Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", - пишет газета.Кроме того, согласно материалу статьи, военнослужащие ВСУ часто являются переносчиками супербактерий, которые, в свою очередь, угрожают голландским пациентам, которые находятся в тех же больницах.Поступала информация, что случае передачи вышеупомянутых бактерий с февраля 2022 года по август 2023 года были трижды зафиксированы. Как сообщают аналитики Национального координационного центра, с начала российской специальной военной операции лечение в Нидерландах прошли порядка 143 украинских военных.
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украина, нидерланды, сво, военнослужащие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, СВО, военнослужащие
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
Telegraaf: в Нидерландах опасаются, что ВСУ станут переносчиками супербактерий
ГААГА, 2 авг - ПРАЙМ.
В Нидерландах забеспокоились, что украинские военные, которые лежат в местных больницах, могут быть переносчиками супербактерий, устойчивым к антибиотикам. Об этом сообщает издание Telegraaf
.
"Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", - пишет газета.
Кроме того, согласно материалу статьи, военнослужащие ВСУ часто являются переносчиками супербактерий, которые, в свою очередь, угрожают голландским пациентам, которые находятся в тех же больницах.
Поступала информация, что случае передачи вышеупомянутых бактерий с февраля 2022 года по август 2023 года были трижды зафиксированы.
Как сообщают аналитики Национального координационного центра, с начала российской специальной военной операции лечение в Нидерландах прошли порядка 143 украинских военных.
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