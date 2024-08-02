https://1prime.ru/20240802/svo-850631292.html

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии - 02.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии

В Нидерландах забеспокоились, что украинские военные, которые лежат в местных больницах, могут быть переносчиками супербактерий, устойчивым к антибиотикам. Об... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T16:52+0300

2024-08-02T16:52+0300

2024-08-02T16:52+0300

спецоперация на украине

украина

нидерланды

сво

военнослужащие

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_b9c59a0b2ffeb79069678d87838e5169.jpg

ГААГА, 2 авг - ПРАЙМ. В Нидерландах забеспокоились, что украинские военные, которые лежат в местных больницах, могут быть переносчиками супербактерий, устойчивым к антибиотикам. Об этом сообщает издание Telegraaf."Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", - пишет газета.Кроме того, согласно материалу статьи, военнослужащие ВСУ часто являются переносчиками супербактерий, которые, в свою очередь, угрожают голландским пациентам, которые находятся в тех же больницах.Поступала информация, что случае передачи вышеупомянутых бактерий с февраля 2022 года по август 2023 года были трижды зафиксированы. Как сообщают аналитики Национального координационного центра, с начала российской специальной военной операции лечение в Нидерландах прошли порядка 143 украинских военных.

https://1prime.ru/20240731/otkaz-850573233.html

украина

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нидерланды, сво, военнослужащие