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На Олимпиаде в Париже победили французские таксисты

На Олимпиаде в Париже победили французские таксисты - 02.08.2024, ПРАЙМ

На Олимпиаде в Париже победили французские таксисты

Власти Парижа позволили таксистам работать в "красной" зоне вокруг олимпийских объектов. Ограничения сняли после массовых недовольств среди водителей и... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:33+0300

2024-08-02T12:33+0300

2024-08-02T12:40+0300

олимпиада

такси

франция

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Власти Парижа позволили таксистам работать в "красной" зоне вокруг олимпийских объектов. Ограничения сняли после массовых недовольств среди водителей и требований возместить их убытки, сообщили французские СМИ. "Вместе с префектом полиции Лораном Нуньезом мы решили облегчить высадку и посадку зрителей. Теперь такси и арендованные машины с водителем могут беспрепятственно въезжать в красную зону Олимпийских игр в Париже", - сообщил министр транспорта Франции Патрис Вергрите с социальной сети Х. Ранее водители такси потребовали компенсации неполученных заработных плат за период с марта по октябрь 2024 года, потому что с весны из-за ограничений движения в центре города водители "несут значительные убытки". Профсоюз потребовал организовать встречу с представителями министерства транспорта, чтобы определить размер обязательных выплат. Таксисты сообщили, что их доход "в некоторых случаях" снизился на 40-50% из-за ограничений возле бизнес-центров и концертных залов, а также закрытия большого количества заведений и парковок. Помимо Парижа пострадал также другой олимпийский город Марсель. Доход таксистов там резко упал, так как туристы предпочитают альтернативные варианты передвижения из-за пробок на дорогах.В связи с проведением Олимпийских игр в Париже действует так называемая "красная" зона вокруг олимпийских объектов. На такой территории запрещен проезд автомобилей.

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олимпиада, такси, франция